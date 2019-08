Et flertal af Siumuts landstingsmedlemmer kræver nu deres egen formand og landets regeringschefs afgang.

Der er fuld drøn på den interne splittelse i det grønlandske regeringsparti Siumut.

Dele af Siumut har gennem længere tid været frustreret over partiets formand, Kim Kielsen, der de seneste fem år også har været landsstyreformand.

Nu får splittelsen et ekstra nøk, efter at et flertal på seks ud af Siumuts ti medlemmer i Inatsisartut (landstinget) har underskrevet et krav om, at Kielsen både træder tilbage som formand for partiet og som formand for landsstyret.

Et syvende Siumutmedlem - råstofminister Erik Jensen - har også underskrevet kravet.

- Siumut har i den seneste længere periode stået i en meget svær situation. Formanden har udvist en respektløs opførsel over for Inatsisartut-medlemmer og ikke mindst vælgerne, da han ikke har vilje til at lytte.

- Det er ikke holdbart, skriver de syv ifølge avisen Sermitsiaq i en pressemeddelelse.

Det var onsdag eftermiddag uvist, hvordan Kim Kielsen stiller sig til kravet, men uanset reaktionen er det ifølge adjunkt på Grønlands Universitet Rasmus Leander Nielsen en dyb ridse i lakke til landsstyreformanden.

- Det er klart, at det er meget alvorligt, når mere end halvdelen af ens egen gruppe kræver, at man fratræder, siger han til Ritzau.

- Det er formelt ikke at sidestille med et mistillidsvotum, men reelt er det meget tæt på, siger han.

Kravet om Kielsens afgang er sammenfaldende med, at en meget vigtig og meget omdiskuteret kontrakt om at bygge to nye internationale lufthavne i Grønland tirsdag bliver underskrevet i København.

Kontrakten mellem det danske konsortium Munck Gruppen og Kalaallit Airports skulle egentlig være underskrevet i Nuuk, men efter den seneste tids ballade om aftalen, blev seancen flyttet til et hemmeligholdt sted i København.

Så sent som i fredags krævede det grønlandske Finans- og Skatteudvalg, at underskrivelsen af kontrakten blev droppet, fordi udvalgets medlemmer føler, at de mangler viden om detaljer i aftalen.

Tre af udvalgets syv medlemmer er fra Siumut.

De indkaldte i den forbindelse til et hastesamråd, som landsstyreformand Kim Kielsen valgte ikke at dukke op til.

Anlæggelsen af de to nye lufthavne, der skal kunne modtage oversøiske fly, ventes at løbe op i knap fire milliarder kroner.

Heraf har den danske stat betalt 700 millioner kroner og lånt yderligere 900 millioner til projektet på favorable vilkår.

