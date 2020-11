Concito mener, at regeringen bliver nødt til at finde et bedre forslag til bæredygtig mad i det offentlige.

Regeringen må finde en anden måde til at få nedbragt klimaaftrykket fra de offentlige køkkener, nu hvor den har trukket et forslag om to obligatoriske vegetariske dage om ugen på statslige arbejdspladser tilbage efter kritik.

Det siger Michael Minter, der er leder af den grønne tænketank Concitos program for fremtidens fødevarer.

- Jeg forventer da, at regeringen med støttepartierne og fagforeningerne i ryggen kan finde på noget andet, der har den samme positive effekt, men som provokerer knapt så meget, som to vegetardage om ugen åbenbart gør, siger han.

Regeringens forslag kom som et led i en ny, grøn indkøbsstrategi fra staten.

I et forsøg på at skære ned for kødforbruget og dermed gøre en indsats for klimaet foreslog regeringen at indføre to kødfrie dage om ugen i statslige kantiner.

Desuden, lød det i forslaget, skulle der stilles krav om, at man højst måtte servere okse- eller lammekød én dag om ugen i kantinerne.

Efter stor modstand fra blandt andet fagforeninger så finansminister Nicolai Wammen (S) sig mandag nødsaget til at meddele, at regeringen trak sit forslag.

- Vi synes, det er en god idé, at statens kantiner serverer mere bæredygtig mad, men vi har lyttet til medarbejdernes ønske om, at det ikke er noget, der skal besluttes fra centralt hold, sagde Wammen i en pressemeddelelse.

Ifølge Concito kommer regeringen dog ikke uden om at indføre krav eller tiltag, der får klimaaftrykket fra de offentlige køkkener bragt ned.

Spørgsmål: Kan du frygte, at regeringen måske ikke vil være så villig til at gennemføre sådanne forslag, hvis det vækker modstand, som dette forslag har gjort?

- Det handler om politisk mod i forhold til den omstilling, vi står over for, siger Michael Minter.

- Det er lidt ærgerligt, at regeringen får spillet ud med vegetardage, som er sådan lidt sort-hvidt.

- Omvendt vil jeg også sige, at det er barnligt og forkælet at hyle op over to kødfrie frokoster om ugen i en situation, hvor vi skal håndtere en kæmpemæssig klimakrise og ikke kommer uden om at spise mere plantebaseret, siger han.

Concito har peget på, at en mulig vej kan være at kræve, at de offentlige køkkener reducerer deres klimaaftryk med mindst 30 procent i 2030.

En anden mulighed er at kræve, at der på daglig basis tilbydes mindst et ordentligt plantebaseret måltid i alle kantiner.

- Det tilbydes faktisk ikke alle steder i dag, siger Michael Minter.

/ritzau/