15. juli gik Mette Frederiksen op ad kirkegulvet i sin brudekjole for at sige ja til sin mand, Bo Tengberg.

Blandt gæsterne i kirken sad Grith Rahbek, der har designet statsministerens brudekjole, og det var selvfølgelig et meget specielt øjeblik for designeren.

»Jeg blev enormt rørt, da jeg så Mette gå op ad gulvet iført den kjole, jeg har lavet. Jeg synes, hun var utrolig smuk, da hun kom ind. Jeg vil så sige at noget af det, der gjorde mig mest glad, var, at hendes mand, Bo, også var rigtig glad for den,« lyder det fra Grith Rahbek, da B.T. fanger hende over telefonen, da hun er på vej hjem fra vielsen på Møn.

Hun var stylist for Mette Frederiksen op til valget og kender derfor statsministeren og hendes stil rigtig godt.

Bruden foran kirken efter vielsen mellem Statsminister Mette Frederiksen og filmfotograf Bo Tengberg i Magleby Kirke på Sjælland, onsdag den 15. Juli 2020. Foto: Mads Claus Rasmussen

Derfor spurgte Mette Frederiksen designeren, om hun ville lave hendes brudekjole.

»Jeg er simpelthen så glad for, at hun (Mette Frederiksen red.) spurgte mig. Der er mange øjne, der hviler på kjolen, og det gør det til en stor opgave og en stor udfordring. Men det har været en ære at lave den her kjole til Mette, for hun er et fantastisk menneske med en fantastisk personlighed, og jeg beundrer hende meget,« siger Grith Rahbek.

Designeren er ret tilfreds med det endelige resultat, og det er på trods af, at hende og skrædderen Gunilla Nordby kun fik to en halv uge til at lave kjolen færdig.

Foto: Mads Claus Rasmussen

»Vi havde tre måneder til at lave kjolen, men så kom coronaen og alt blev sat på pause, og vi regnede ikke med et bryllup foreløbigt. Så ringede hun for to en halv uge siden og spurgte, om vi kunne nå at lave en kjole,« fortæller Grith Rahbek.

Mette Frederiksen havde selvfølgelig nogle krav til kjolen, og når man er statsoverhoved, er der også flere forholdsregler, der skal tages, fortæller Grith Rahbek.

»Vi har jo haft flere samtaler, og vi snakkede om, at den skulle laves helt klassisk. Mette ved, hvad hun kan lide, men hun lytter også, og hun har haft stor tiltro til mig og Gunilla, og derfor er hun også nem at arbejde sammen med. Kjolen skulle ikke være udfordrende, da hun jo er statsminister. Derfor lavede vi også ærmer, så den ikke blev for bar. Kjolen har også en bådudskæring, som bare passer rigtig flot til Mette.«

Grith Rahbek.

Grith Rahbek har været stylist og stået for kostumerne på flere store DR-programmer blandt andet 'Nikolaj & Julie' og 'Forbrydelsen I, II & III', men statsministerens brudekjole er trods alt noget af det største.

»Det har været en fantastisk oplevelse, og det rangerer rigtig, rigtig højt på listen.«