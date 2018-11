»Vi husker, hvordan det gik med Europol. Danskerne har jo ikke tillid til os.«

Sådan lyder en bemærkning til statsminister Lars Løkke Rasmussen fra en af gruppeformændene i Europa-Parlamentet onsdag eftermiddag.

Lars Løkkes besøg er dagens topbegivenhed i Europa-Parlamentet i Bruxelles, hvor han er til stede for at debattere selve Europas fremtid.

Og han gør ellers sit bedste for at overbevise parlamentet om, at danskerne og EU er rigtige venner.

Danskerne kan lide EU. Bare uden kærlighed og passion, mener Løkke, der efter sin tale bliver grillet af formændene for de forskellige grupper i parlamentet.

Trods EU-forbeholdene kårer mange meningsmålinger danskerne som nogle af de mest EU-venlige i Europa. Det skyldes ifølge Løkke ikke kærlighed, men sund fornuft.

»Vi ser fordele ved at være med, og vi ligger bedre til, end de gør i nogle af de lande, hvor man taler med amour og passion,« siger Lars Løkke.

Talerne om Europas fremtid er et nyt påhit fra Europa-Parlamentet, og Løkke er den 13. europæiske leder, der skal give sit bud på 'The future of Europe'.

»Vi skal have gjort noget ved problemerne med migration. Vi er klar til at sætte handling bag ordene. Vi vil øge bidragene til Frontex, og vi skal bygge et nyt partnerskab og et ægte frihandelsområde med Afrika. Hvad der er godt for Afrika, er godt for Europa,« siger Lars Løkke i sin tale.

epa07195004 Danish Prime Minister Lars Lokke Rasmussen (L) and The President of the European Parliament Antonio Tajani (R) attend a plenary session at the European Parliament in Brussels, Belgium, 28 November 2018. EPA/STEPHANIE LECOCQ Foto: STEPHANIE LECOCQ Vis mere epa07195004 Danish Prime Minister Lars Lokke Rasmussen (L) and The President of the European Parliament Antonio Tajani (R) attend a plenary session at the European Parliament in Brussels, Belgium, 28 November 2018. EPA/STEPHANIE LECOCQ Foto: STEPHANIE LECOCQ

»Vi må respektere befolkningernes ønsker om, hvad Europa skal være. Mange tror, danskerne er lidt lunkne medlemmer. Men danskerne er ikke nødvendigvis imod EU. I målinger er vi blandt de mest EU-venlige europæiske lande.«

»Og EU er også en kæmpe fordel for vores økonomi. Vi hører hjemme i EU,« lyder det fra Løkke - samtidig med, at han i Berlingske fastslår, at han aldrig nogensinde vil udskrive en folkeafstemning om Danmarks medlemsskab af EU.

Danske europaparlamentsmedlemmer stiller også spørgsmål, bl.a. Jeppe Kofod fra Socialdemokratiet og Anders Vistisen fra DF.

Kofod klager over, at det danske samfund har mistet milliarder pga. svindel. Og Vistisen beskylder Løkke for at arbejde hen imod Europas Forenede Stater ved at bakke op om den belgiske supereuropæer Guy Verhofstadt.