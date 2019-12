Social- og Indenrigsministeriet vil stoppe Stram Kurs' indsamling af vælgererklæringer efter mistanke om fusk.

Social- og Indenrigsministeriet griber ind over for Stram Kurs' indsamling af vælgererklæringer efter begrundet mistanke om regelbrud, oplyser ministeriet.

Dermed tager ministeriet for første gang en ny lov i brug, der blev vedtaget kort efter valget. Den har til formål at stoppe omgåelse af reglerne omkring indsamling af vælgererklæringer.

- Ved det seneste valg omgik flere partier åbenlyst reglerne om vælgererklæringer, men det var dengang ikke muligt at gribe ind.

- Vi har arbejdet målrettet på at lukke smuthullerne i systemet, og nu bruger vi så for første gang de nye redskaber, som hele Folketinget står bag, skriver social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) i en pressemeddelelse.

Ifølge loven skal et valgnævn beslutte, om Stram Kurs' indsamling af vælgererklæringer skal sættes på pause. Ministeriet har indstillet til valgnævnet, at de gør netop det.

Ministeriet skriver, at Stram Kurs både har brugt e-mailadresser, de ikke har været bemyndiget til at bruge, samt at partiet har genbrugt e-mailadresser i systemet.

