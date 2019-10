Miljøorganisationen er tilfreds med, at effekten på klima er et væsentligt kriterium i beslutning om Nordsøen.

Greenpeace håber og tror på, at S-regeringen kommer til at sætte en stopper for yderligere dansk udvinding af olie og gas i Nordsøen.

Det siger miljøorganisationens klimapolitiske leder, Jens Mattias Clausen.

Han overværede torsdag samrådet i Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg. Her blev den udbudsrunde af udvindingen i Nordsøen debatteret.

- Dan Jørgensen (S, klima-, energi- og forsyningsminister, red.) gjorde det gældende i samrådet, at også klimaeffekten af at droppe udbudsrunden bliver en helt afgørende del af den beslutning, der skal tages.

- Og al den videnskabelige analyse, jeg har set, peger ret entydigt på, at der er en klar klimaeffekt (ved at stoppe udvindingen, red.), siger Jens Mattias Clausen.

Dan Jørgensen (S) udstedte ingen garantier om hverken det ene eller det andet under samrådet.

Han pegede på, at regeringen er i gang med at få foretaget en analyse, der skal pege på fordele og ulemper ved at stoppe eller fortsætte udvindingen af olie og gas i Nordsøen.

Ud over klimaeffekterne er de økonomiske aspekter væsentlige for regeringen. For eksempel hvor mange indtægter Danmark vil komme til at miste ved at stoppe udvindingen, og hvad det betyder for danske arbejdspladser.

Sidste år fik Danmark otte milliarder kroner i statskassen for udvindingen i Nordsøen. Men eksperter peger på, at beløbet kommer til at falde meget de kommende år.

- Det gør for så vidt beslutningen noget lettere, synes jeg, siger Jens Mattias Clausen.

- Rent politisk forstår jeg godt, at det vil gøre det lettere, at det økonomisk overhovedet ikke har samme effekt, som det havde engang, siger Greenpeace-lederen.

I Folketinget var kun Enhedslisten og Alternativet imod at lave den ottende udbudsrunde, som kan betyde, at der kan udvindes olie og gas i Nordsøen frem til 2055.

I september meddelte De Radikale og SF imidlertid, at de ikke mere støtter den ottende udbudsrunde.

Den syvende udbudsrunde betyder, at der kan udvindes olie og gas i Nordsøen frem til 2052.

Greenpeace ønsker, at udvindingen skal udfases tidligere.

