Selv om to af de nærmeste suppleanter for den konservative politiske ordfører Mette Abildgaard siden sidste valg er hoppet til Nye Borgerlige, afviser de, at de vil i Folketinget, når Abildgaard går på barsel.

»Jeg har for længst fortalt Mette Abildgaard, at jeg ikke vil stå i vejen for, at hun går på barsel. Mettes mandat skal retteligt gå til en konservativ,« lyder det fra Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund.

Hun var tidligere opstillet til Folketinget for De Konservative, og derfor er det hende, Folketinget i første omgang vil indkalde, når Mette Abildgaard går på barsel for at passe sin førstefødte.

»Jeg ville have det dårligt med, at Mette skulle udskyde at blive mor eller undlade at tage barsel, fordi jeg står som suppleant. Det har ikke noget med politik at gøre. Det er almindelig ordentlighed,« siger Pernille Vermund, der altså vælger at afvente vælgernes dom ved næste folketingsvalg frem for at få en smagsprøve på livet på Christiansborg.

Samme melding lyder fra Mette Thiesen, der er andensuppleant i Nordsjællands Storkreds.

»Det vil ikke være det rigtige at gøre. En barselsorlov skal man ikke bruge til at fremme sin egen sag på. Så jeg fortsætter i mit gode job som skolelærer indtil folketingsvalget, så skal jeg nok komme i Folketinget på et mandat fra Nye Borgerliges vælgere,« siger Mette Thiesen, der også sidder i byrådet i Hillerød.

Mette Abildgaards plads i Folketinget kommer derfor til at gå til tidligere borgmester i Allerød, Erik Lund, der modsat de to andre suppleanter stadig er konservativ. Han indtræder i oktober og nogle måneder frem.

»Det er meget spændende. Jeg har siddet i byrådet i 25 år, været borgmester og siddet i Regionsrådet, og nu får jeg lov til at prøve det her. Det er fedt. Jeg plejer at komme ind med hud og hård og lægge en stor arbejdsindsats. Jeg skal ikke ind og lave en revolution, men et solidt stykke arbejde. Jeg har stærke kompetencer på skatteområdet, og har en stor erfaring, som jeg kan bidrage med,« sagde Erik Lund tidligere tirsdag til BT.