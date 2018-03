Kan man tillade sig at få et barn i en alder af 48?

Det spørgsmål er blevet genstand for en ophedet debat, efter at Helsingørs borgmester Benedikte Kiær (K) har fortalt, at hun venter sig for anden gang. Det har fået beskyldninger om egoisme til at fyge gennem luften.

Senest har Benedikte Kiær på Instagram delt et brev fra en unavngiven person, som direkte anbefaler hende og manden at få en abort. Vedkommende skriver blandt andet, at det er synd for barnet at have så gamle forældre.

'I er forfærdeligt egoistiske, når I får børn i en sen alder,' skriver vedkommende i brevet.

‪Gad vide om Martin Lidegaard og Claus Riskjær og deres partnere også har fået sådant et hyggeligt brev i deres private postkasse ‬ ‪PS - det hedder ikke mongol, men Downs Syndrom ‬ Et opslag delt af Benedikte Kiær (@benediktekiaer) den 14. Mar, 2018 kl. 8.50 PDT

Beskyldninger, der tilsyneladende ikke på samme måde rammer mænd.

Forleden stod erhvervsmanden og iværksætteren Klaus Riskær Pedersen frem og fortalte, at han i en alder af 62 år skal være far igen. På Facebook fortæller han, at han har fået 1.300 positive tilbagemeldinger og kun to kritiske. Han tager afstand fra kritikken af Benedikte Kiær.

»Benedikte Kiær bliver med sikkerhed en god mor, og det er uden betydning for barnet, så længe, der er masser af kærlighed og samvær. Måske Benedikte først nu kan levere den forældrerolle, og hun har retten til at forfølge den,« siger han til BT og betoner, at det må være helt op til den enkelte, hvornår man vælger at få børn.

»Vi bliver alle mest lykkelige i vores hverdag, hvis vi lader den styre mere af indhold end form. Vi har - kvinder som mænd - den frie rådighed over vores krop, og har friheden til at tilrettelægge de kvalitetsværdier, vi vurderer styrker vores egen og vores families tilværelse.«

Klaus Riskær mener, det er en meget personlig vurdering om man vil respektere de rammer, kroppen selv udstikker, når det kommer til fertiliteten.

»Mange føler, at kroppen selv sætter de naturlige grænser for, hvad man kan og bør foretage sig med den. Netop her er forskellen jo så på kvinder og mænd, at manden biologisk kan få børn hele sit liv, mens kvinden er skabt til at føde i en tidlig alder. Det er en personlig vurdering, om man vil benytte videnskaben til at sprænge grænserne.«

Også tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard (R), der for halvanden måned siden blev far for tredje gang i en alder af 51, bakker op om Benedikte Kiær.

»Jeg synes, det er ubehageligt, at folk reagerer sådan over for hende. De folk, der gør sig de tanker, skal huske, at vi lever betydeligt længere i dag, og at vores børn derfor kan have os noget længere,« siger han til BT.

Han har ikke fået nogen kritik, efter at han stod frem og fortalte, at han er blevet far igen.

»Jeg har fået lidt drillerier, men det har været af den meget godmodige slags. Folk har spurgt, om jeg virkelig orker at tage en runde mere, hvor jeg skal undvære min nattesøvn. Det har gået på, at det er hårdt at få børn. Og det ved alle jo, at det er,« siger Martin Lidegaard.

Han er søn af teologen, højskolemanden og forfatteren Mads Lidegaard, der fik ham, da han var 41.

»Det har jeg aldrig oplevet som noget negativt. Man har en modenhed og en indsigt i kraft af sin alder. Men jeg tror både, der er fordele og ulemper ved at få børn tidligt og sent, og jeg synes ikke, det ene er bedre end det andet,« siger Martin Lidegaard, der mistede sin far som 50-årig.

Stribevis af politiske kolleger og andre kendte personligheder slutter også op om Benedikte Kiær.

'Hold da op....Jeg ønsker jer alt det bedste med nr. 3 - Tillykke', skriver filminstruktøren Tomas Villum Jensen, mens også Berlingskes kultur- og debatredaktør Anne Sophie Hermansen tager afstand til brevet.

'Nej, hvor vildt. Fandme ikke i orden,' skriver hun.

Folketingsmedlemmet Rasmus Horn Langhoff (S) ønsker parret 'alt det bedste', mens direktør for tænketanken CEPOS, Martin Ågerup, kommer med en opfordring til hende.

'Ondskabsfuld person, som kun har ét mål med det brev: at såre. Smid det ævl ud og spild ikke mere tid på den stakkel.'

Benedikte Kiær har ikke ønsket at kommentere Instagram-opslaget over for BT.