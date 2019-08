Da Kristian Jensen lørdag trak sig som Venstres næstformand, trak han samtidig en personlig drøm om at blive Venstres formand og partiets bud på en statsminister ud i toilettet.

For det var dét, der var den altoverskyggende politiske drøm for 48-årige Kristian Jensen: At stå i spidsen for Danmarks største borgerlige parti og måske en dag sætte sig til rette i statsministeriet.

Det lagde han ikke skjul på, da han til TV Midtvest lørdag eftermiddag med blanke øjne og grådkvalt stemme satte ord på, hvor svær beslutningen om at trække sig havde været at træffe.

Samtidig langede Kristian Jensen ud efter Lars Løkke Rasmussen, som ligeledes trak sig fra Venstres ledelse lørdag under hovedbestyrelsesmødet på Comwell Hotel Kellers Park ved Vejle.

Rørt Kristian Jensen trækker sig som næstformand i Venstre efter Venstres hovedbestyrelses møde på Hotel Comwell i Brejning nær Vejle.

På vej ud af svingdøren havde Jensen lagt de vante fløjlshandsker på hylden og sagde nu ærligt, hvad han mente om samarbejdet og den deling af magten i toppen af partiet, som han og Løkke aftalte tête-à-tête under et dramatisk møde i 2014 i kælderen under Odense Congress Center.

Dengang havde Kristian Jensen ifølge iagttagere mulighed for at vælte Løkke som formand, men undlod, da Løkke lovede ham at dele sædet i formandsstolen ligeligt imellem dem.

»Jeg har primært oplevet, at delingen ikke var, som vi havde aftalt,« lyder det ærligt fra Kristian Jensen lørdag eftermiddag.

For at konkretisere hvad han mente, understregede Kristian Jensen, at han aldrig var blevet hverken adviseret eller adspurgt, da Lars Løkke under valgkampen tonede frem i pressen med sine SV-regerings-drømme.

Kender ikke sin rolle

Kristian Jensen har endnu ikke besluttet, hvad der fremadrettet skal ske og hvilken rolle, han nu skal spille i Venstre.

Kristian Jensen ønskede ikke at meddele, hvem han støtter som ny formand for Venstre.

Kristian Jensen trådte ind i Venstres Ungdoms landsstyrelse i 1993.

Han har siddet som minster i tre forskellige ministerier; skatte-, udenrigs- og finansministeriet.