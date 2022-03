Der har bestemt ikke manglet noget, da udenrigsminister Jeppe Kofod i slutningen af november satte sig i sit privatchartrede fly fra Tokyo, Japan til Hangzou, Kina.

Prisen er også i den grad derefter. En aktindsigt, som B.T. har fået, viser, at det har kostet 811.350 skattekroner for ministeren og hans følge på seks mennesker at nyde den eksklusive luksus i skyerne.

Flyet, der er et Cessna C680, blev chartret gennem firmaet Aero Asahi Corporation.

De fortæller selv på deres hjemmeside, at man som kunde hos dem kan efterlade alle bekymringer ved lufthavnens indgang, for 'vores medarbejdere sørger for alt'.

Det er et Cessna C680 fly, som Jeppe Kofod har fløjet med.

Og hvis sulten melder sig, eller man bliver tør i halsen, er der også råd for det. For servicen inkluderer også 'verdensomspændende gourmet og vin, som du lyster.'

B.T. har tidligere kunnet fortælle, at Kofod blot i 2021 har brugt hele 3.556.116 kroner på privatfly. En regning til det offentlige, som professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh vurderer er i den tunge ende.

»Jeg synes, det lyder meget dyrt,« sagde han til B.T.

Lige netop turen fra Tokyo til Hangzou forklarer Udenrigsministeriet med et hensyn til sikkerhed.

‘De kinesiske myndigheder krævede, at delegationen befandt sig i en særlig 'COVID-boble' og stillede strenge krav til transporten ind og ud af Kina. Det var således kun muligt at gennemføre mødet, hvis der kunne chartres et fly af en privat udbyder,' lyder det i et skriftligt svar.

Sådan ser et Cessna 680 fly ud indenfor.

Derudover forklarer ministeriet, at man valgte det billigste af de tilbud, man fik på en direkte flyvning. På turen, forklarer Udenrigsministeriet, indgik man en række samarbejdsaftaler. Derudover udtrykte ministeren 'bekymring for brud på menneskerettigheder'.

Henrik Færch, der er ejer og flymægler hos Airaffairs, som chartrer fly i hele verden, kan ikke kommentere den konkrete sag om udenrigsministerens rejse. Men på et generelt plan forklarer han om priserne i branchen.

»En pris er ikke bare en pris – det handler om alt fra sikkerheden i flyet, diskretion, og hvor man står henne i verden – og Kina er ikke et nemt sted at flyve.«

»Hvis man skal ud på en særlig rute, er det ikke altid, at det er bedst at tage den billigste løsning, når man har et møde eller en aftale, der venter i den anden ende,« siger han til B.T.

Kofods forgænger på posten, Anders Samuelsen (LA), havde et mere jordnært budget, da han sad som udenrigsminister.

I 2017 og 2018 bookede han for eksempel privatfly for en samlet pris på 1.146.907 kroner. Altså tre gange færre penge, end Jeppe Kofod gav vinger at flyve på i 2021.