Klaus Bondam gør politisk comeback.

Den tidligere borgmester i København skriver på Facebook, at han stiller op for De Radikale ved næste folketingsvalg.

»Jeg søger opstilling for Radikale ved det kommende folketingsvalg,« skriver han i et opslag sent mandag aften.

Hans medlemskort hos De Radikale er 25 år gammelt, men han begyndte faktisk sin karriere på de skrå brædder.

Bondam er uddannet skuespiller og var i flere år teaterchef. Mange husker ham sikkert også fra Thomas Vinterbergs 'Festen', hvor han havde en birolle.

I 2005 gik han ind i kommunalpolitik, og han har både været teknik- og miljøborgmester og beskæftigelses- og integrationsborgmester i hovedstaden.

Han forlod kommunalpolitik og satte den politiske karriere på standby, da han i 2010 blev institutleder ved Det Danske Kulturinstitut i Bruxelles.

Siden 2014 har han været direktør i Dansk Cyklist Forbund, og det job beholder han, indtil folketingsvalget bliver udskrevet, skriver han i opslaget på Facebook.

(Arkivfoto) Foto: Mathias Svold Vis mere (Arkivfoto) Foto: Mathias Svold

»Med et livslangt politisk engagement, med et mangfoldigt arbejdsliv og mange års ledererfaring og med en personlig gennemslagskraft i offentligheden, vil jeg gerne stille mig til rådighed for Radikale Venstre som kandidat ved det kommende folketingsvalg,« skriver han.

Bondam ønsker at stille op i Vesterbro-kredsen, og på et møde onsdag tager kredsen stilling til hans kandidatur. Planen er, at vælgerforeningen skal godkende det på deres årsmøde 8. maj.

Lykkes det, lover Klaus Bondam, at han vil være »en menneskelig og arbejdsmæssig erfaren og moden stemme i Folketinget i arbejdet for et grønnere, friere og stærkere Danmark,« lyder det.