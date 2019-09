Nyheden om at Henrik Sass Larsen ved udgangen af september er fortid i dansk politik modtages med triste miner i Køge-Lejre Kredsen, hvor S-profilen hører til.

Sass Larsens mangeårige ven og partifælle, Jesper Hesselberg Andersen, fortæller, at han er ganske bedrøvet over at den tidligere minister nu udtræder af Folketinget.

»Jeg kan godt forstå hans valg. Men en ting er, at man godt kan forstå det - en anden ting er, at jeg og mange andre er påvirket af det,« siger Jesper Hesselberg Andersen.

Han fortæller, at han som kredsformand siden valget løbende har talt med Henrik Sass Larsen om livet efter toppolitik.

I det nye år skal det mangeårige folketingsmedlem Henrik Sass Larsen være direktør i brancheforeningen DVCA.. (Arkifvfoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere I det nye år skal det mangeårige folketingsmedlem Henrik Sass Larsen være direktør i brancheforeningen DVCA.. (Arkifvfoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Det skyldes ikke mindst, at Henrik Sass kort efter folketingsvalget, der blev afholdt 5. juni, måtte sygemelde sig med en besked til statsminister Mette Frederiksen om, at han ikke ville stå til rådighed som minister i en kommende regering.

»Henrik var et sted, hvor han skulle videre. Hen over sommeren har vi talt om, at det var tid for noget andet,« siger Jesper Hesselberg Andersen og fortsætter:

»Det er ikke nogen overraskelse, at han skal lave noget andet. Men det er trist.«

Ifølge kredsformanden har Køge meget at takke Henrik Sass Larsen for.

Eksempelvis tilskriver Jesper Hesselberg Andersen taget på broen over stationen ‘Køge Nord,’ der er placeret over Køge bugt-motorvejen, Henrik Sass Larsen. Uden ham ville broen ikke være overdækket, lyder det.

At Bornholmslinjen sejler fra Køge skyldes også Sass Larsen, ifølge Jesper Hesselberg Andersen.

»Han har været en kæmpe repræsentant for Køgekredsen,« siger han.

Også selvom Henrik Sass Larsen akkurat kun lige beholdt sin plads i den socialdemokratiske folketingsgruppe efter valget.

Det netop annoncerede farvel til Folketinget bliver ikke mindre trist for Jesper Hesselberg Andersen af det faktum, at han ved, at Henrik Sass Larsen har været hårdt ramt psykisk af tilværelsen i toppolitik.

»Han har altid været der, og han har altid været den stærke Henrik. At han nu ikke er der mere - det er mærkeligt,« siger kredsformanden med henvisning til, at Henrik Sass Larsen i mange år var kendt som en kamphund for Socialdemokratiet og regnes for at være den mest indflydelsesrige mand i partiet gennem to årtier, hvis man ser bort fra partiets formænd.

Siden blev han ramt af en depression, og det lader nu til, at det sidste punktum i Henriks Sass Larsens politiske liv er blevet sat.

»Jeg ville gerne have ham i topform for partiet. Men et liv i toppolitik har utroligt store omkostninger, og jeg har sagt til ham, at man ikke skal blive syg af sit arbejde,« siger Jesper Hesselberg Andersen.