Da det endelige valgresultatet torsdag stod klart, kunne Henrik Sass Larsen fejre, at han akkurat havde holdt sin plads i den socialdemokratiske folketingsgruppe.

Men nu viser det sig, at de efterfølgende 24 timer var udslagsgivende for den sygemelding, som Henrik Sass Larsen mandag annoncerede på Facebook.

For som det før er sket, kastede pressen sig torsdag aften og fredag morgen over socialdemokratens skuffende valgresultat.

»Valgkampen har været hård, det er der ingen tvivl om. Da valgresultatet så forelagde, og han fik en tur ekstra på forsiderne, kom udslaget,« afslører Jesper Hesselberg Andersen, der er formand for Socialdemokratiet i Køge-Lejre kredsen, hvor Henrik Sass Larsen altså også stiller op.

Han er en god ven til Henrik Sass Larsen, men under valgkampen har han også været en tæt kollega.

Lørdag blev han ringet op af Henrik Sass Larsen, der kunne fortælle, at han var på vej ind til Mette Frederiksen for at aflevere en sygemelding.

En beslutning, der ramte Jesper Hesselberg Andersen hårdt.

»Jeg er knust, for han er en god ven, så jeg vil selvfølgelig også tale med ham i den kommende periode,« siger han.

Henrik Sass Larsen gik i februar offentligt ud og fortalte, at han var blevet ramt af en depression, som blandt andet var opstået efter den menneskejagt, som han følte sig udsat for af Ekstra Bladet.

Og det er altså ifølge Jesper Hesselberg Andersen igen mediernes dækning, der har været medvirkende til, at Henrik Sass Larsen nu er sygemeldt.

»Der fortsatte det lort bare, og det er den pris, han ikke vil betale,« siger Jesper Hesselberg Andersen med henvisning til de journalistiske historier og forsider, der torsdag og fredag blev udgivet på baggrund af socialdemokratens valgresultat.

Pressen fik da også en bemærkning i Henrik Sass Larsens Facebook-opslag mandag formiddag, hvor han gav udtryk for, at han var blevet udsat for en 'langvarig og grundig tabloid behandling'.

Rundt omkring på de sociale medier bliver mediernes - i særdeleshed Ekstra Bladets - dækning af Henrik Sass Larsen diskuteret, og blandt andet tidligere udenrigsminister Søren Pind kalder den 'klam og modbydelig'.

Men det er Ekstra Bladets chefredaktør, Poul Madsen, bestemt ikke enig i.

'Kære @sorenpind jeg synes du skal nyde dit selvvalgte otium uden at blande dig offentligt for du har da helt tabt dømmekraften når du kalder dækningen af Sass ‘klam og modbydelig’. Vi passede vores arbejde. Det gjorde Sass ikke og han var udset til at være finansminister'.

Det skriver han på Twitter.