Kunst til en værdi af 663.510 kroner har i mindst fem år været gemt væk fra offentligheden på et depot langt væk fra rådhuset.

Men det er efter en afstemning i Københavns Borgerrepræsentation nu fortid.

Borgerrepræsentationen har nemlig besluttet, at det kunst, som ingen vil have, skal udstilles i rådhushallen på Københavns Rådhus.

Beslutningen kommer, efter at B.T. i februar kunne beskrive de 69 kunstværker, som er blevet opmagasineret på et depot i fem år eller derover.

Kunstværket af en overmalet bog, hvor kun bogstavet 't' stadig kan ses af Monica Aasprong, er et af de værker, der har været opmagsineret i mindst fem år. Købt af Københavns Kommune for 36.000 i 2018. Foto: Københavns Kommune Vis mere Kunstværket af en overmalet bog, hvor kun bogstavet 't' stadig kan ses af Monica Aasprong, er et af de værker, der har været opmagsineret i mindst fem år. Købt af Københavns Kommune for 36.000 i 2018. Foto: Københavns Kommune

Du kan se alle de kunstværker, som nu skal udstilles i rådhushallen HER.

Det er Dansk Folkepartis medlem af Borgerrepræsentationen, Finn Rudaizky, der har stillet forslaget.

Han mener, at det er »spild af gode skattekroner«, at kunstværkerne ligger i en kælder.

»Det, der har gjort rigtig ondt på os, det er at se de her penge blive brugt, og så lå de bare der på depotet,« siger han.

Skulptur af patineret, lamineret gran af Bjørn Kromann-Andersen. Købt af Københavns Kommune for 22.000 kroner i 1994. Værket her endt på depot, hvor det har stået i mere end fem år Foto: Linda Kastrup Vis mere Skulptur af patineret, lamineret gran af Bjørn Kromann-Andersen. Købt af Københavns Kommune for 22.000 kroner i 1994. Værket her endt på depot, hvor det har stået i mere end fem år Foto: Linda Kastrup

Ideen med at udstille i rådhushallen er, at folk, der har sin daglige gang på rådhuset og i kommunale institutioner, har mulighed for at låne kunstværkerne. Så kan de komme op at hænge rundt omkring i kommunen.

Det var tilbage i 2021, at B.T. første gang kunne fortælle om de dengang 134 kunstværker, der stod opmagasineret i et depotrum på Enghavevej i København – et stenkast fra Vestre Fængsel.

Dengang kom Finn Rudaizky fra Dansk Folkeparti hurtigt på banen og forslog et midlertidigt stop for indkøb af kunst i kommunen. Forslaget blev ikke vedtaget.

Og i februar kunne B.T. præsentere den samlede liste over værker, der havde samlet støv i fem år eller derover i depotrummet på Enghavevej.

Hvis udstillingen ikke lykkes med at få rykket kunstværkerne ud i kommunens lokaler og institutioner, er Finn Rudaizky da også klar til at tage hul på en anden diskussion.

»Folk skal jo ikke tvinges til at bruge noget kunst, de ikke vil have. Hvis det viser sig, at folk synes, kunsten er så rædselsfuld, at de ikke vil bruge den, må vi tage en diskussion, om det er de rigtige, der står for indkøbet,« siger han.

Men indtil videre er han bare glad for, at det lykkedes Dansk Folkeparti at samle et flertal.

»Man bliver da glad, når ens forslag bliver taget imod, når man er så lille et parti i borgerrepræsentationen,« siger han.

Afstemningen om udstillingen endte med 39 stemmer for og 15 imod. Det var Konservative, Venstre og Liberal Alliance, der stemte imod forslaget.