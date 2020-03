Et byrådsmedlem i Hillerød Kommune kom til at lufte sine personlige tanker om Folketings- og lokalpolitiker, Mette Thiesen, offentligt.

Det skete onsdag under et videomøde, hvor lokalpolitikeren Hanne Kirkegaard tilsyneladende havde glemt at slukke sin mikrofon.

»Årrrhhh, Mette Thiesen... du er simpelthen en led kælling, er du,« lød det fra Venstres formand for Idræt- og Sundhedsudvalget i kommunen.

Mette Thiesen stoppede brat sin igangværende argumentation for, hvorfor hun mener, at det er en dårlig ide, at Hillerød Kommune tilslutter sig et projekt for indvandrerkvinder, skriver SN.dk.

»Hvem var det, der sagde det?«

»Det var da godt nok noget mærkeligt noget at sige. Jeg ved ikke, hvem der kom med den småperfide bemærkning. Det, synes jeg, ellers ikke er noget, vi gør her i Hillerød byråd,« sagde Nye Borgerlige-medlemmet.

Mette Thiesen fortæller til lokalmediet, at hun efter byrådsmødet modtog en mail fra Hanne Kirkegaard.

Men en skriftlig undskyldning er ikke nok.

Ifølge Mette Thiesen bør formand for Venstres byrådsgruppe i Hillerød, Klaus Markussen, give hende en offentlig undskyldning.

Han har således også allerede beklaget ordene under byrådsmødet. Det gør han i en mail til Hillerød Posten.

Hanne Kirkegaard er også ked af situationen og lover, at det ikke kommer til at ske igen.

'Jeg har den helt klare holdning, at vi skal tale ordentligt til hinanden – også i byrådet – jeg har så beklageligvis selv brudt den regel, og det beklager jeg. Jeg har selvfølgelig straks i går aftes (onsdag aften, red.) sagt undskyld til både Mette Thiesen og til borgmesteren for min udtalelse og kan for min del sige, at det kommer ikke til at ske igen,' skriver hun i en mail til Hillerød Posten.