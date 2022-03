Krise-ministeren Mette Frederiksen er tilbage.

Med alvorstunge pressemøder i bedste sendetid høster hun point hos vælgerne efter møgsager som sms-sagen og spionskandalen, hvor hun har fået vælgerbank.

Men krigen i Ukraine og truslen fra Putin har fået danskerne til at samle sig om statslederen. Og nøjagtig som under coronaepidemien er Mette Frederiksen i sit es, når alvorlige kriser rammer.

I den seneste YouGov-måling tog Mette Frederiksens popularitet et kvantespring, og for første gang i lang tid peger pilen opad for Socialdemokratiet i meningsmålingerne.

Men til dem, der tror på et snarligt folketingsvalg – måske endda sammen med afstemningen om Forsvarsforbeholdet 1. juni – er der kun én ting at sige: Glem det.

Uanset om rød blok skulle øge føringen, så er Mette Frederiksens plan at vente med at trykke på knappen – sandsynligvis helt indtil næste forår.

Interne kilder i S-regeringen fortæller, at regeringen har flere løse ender, som først skal på plads.

»Lad mig sige det sådan, at ingen taler om valg nu. Der er stadig aftaler inden for klima og forsvar, vi skal lukke først. Det er vist mest journalister, som taler om valg nu,« siger en tung regeringskilde.

Jakob Ellemann-Jensen (V) og Mette Frederiksen (S). Partilederne til TV 2s debat om krig i Europa, i Fællessalen på Christiansborg, tirsdag aften den 8. marts 2022. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2022) Foto: Martin Sylvest Vis mere Jakob Ellemann-Jensen (V) og Mette Frederiksen (S). Partilederne til TV 2s debat om krig i Europa, i Fællessalen på Christiansborg, tirsdag aften den 8. marts 2022. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2022) Foto: Martin Sylvest

Før Putins invasion af Ukraine var valgrygterne så småt begyndt at gå i Christiansborgs hjørner. Men gætterierne stoppede brat, da Putin invaderede Ukraine, og det politiske fokus ændrede sig totalt.

I virkeligheden har Mette Frederiksen dog næppe været opsat på et valg i foråret.

Hun står nemlig med fire hovedpiner, hun først skal have styr på:

1. Mere grøn og mere smart i storbyerne

Socialdemokratiet har allerede iscenesat en stor kampagne, som skal ændre Mette Frederiksens image. Desuden mangler regeringen at lande en klimaaftale om en CO₂-afgift, som Socialdemokratiet ellers har været imod.

Men nu, hvor 'Mette skal være grøn, før hun er rød', bliver den aftale et kardinalpunkt før et valg.

2. Få afmonteret den tikkende bombe

Inflationen er tårnhøj, renterne stiger med raketfart, og benzin- og gaspriserne eksploderer. I en valgkamp er det afgørende for Mette Frederiksen at fremstå økonomisk ansvarlig og dermed afmontere de sædvanlige borgerlige angreb på den front.

Derfor skal hun først skabe ro i økonomien – eller i hvert fald vise, at regeringen tør handle i kampen mod inflationen.

3. Forsvarsaftalen skal helt i mål

Til efteråret skal S-regeringen sammen med V, K, RV og SF udmønte den massive milliardindsprøjtning i Forsvaret. Før det er overstået, trykker Mette Frederiksen ikke på knappen.

4. Løfterne skal indfries

Velfærdsloven ligger og samler støv, ældreloven mangler vi at se, og sundhedsreformen er fortsat gemt i skuffen.

Det skal på plads, før Mette Frederiksen kan gå til valg som en troværdig beskytter af velfærden.