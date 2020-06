Den danske bekræftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) kan se frem til en helt særlig decembergave.

Han skal nemlig være far for anden gang i julemåneden.

Den glædelige nyhed afslører han selv på sin Facebookprofil:

'Glade nyheder fra hjemmefronten. Til december skal Gro være storesøster. Hun er allerede i gang med at varme op,' skriver han.

Peter Hummelgaard, der er gift med Sara Vad Sørensen, blev første gang far i august forrige år, da datteren Gro kom til verden.

Navnet til datteren valgte de af en helt særlig årsag, afslørede han dengang i et opslag på Facebook:

’Med de klimaudfordringer, hendes generation kommer til at møde, så synes vi Gro var det helt rigtige navn til vores smukke lille pige. Og opkaldt efter en god socialdemokrat, som også altid har arbejdet for en mere bæredygtig planet,’ skrev han.

Navnesøsteren, som den stolte far henviste til, er formentlig den tidligere norske socialdemokrat Gro Harlem Brundtland, der udover at være Norges første kvindelige statsminister har været med til at sætte bæredygtig udvikling på den internationale dagsorden.