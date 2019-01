Vi har skabt et monster, siger Gjerskov om episode, hvor barn tilsyneladende ikke må få kogte kartofler.

Folketingsmedlem Mette Gjerskov (S) lægger ikke fingre imellem, da hun skal beskrive en video, der florerer på de sociale medier.

Den viser en afvist asylansøger på Udrejsecenter Sjælsmark, som på vegne af sit barn forgæves beder om kogte kartofler og broccoli efter at have fået udleveret mad.

- Vi har skabt et monster, når en dreng på fem år nægtes en kogt kartoffel på Sjælsmark, skriver Mette Gjerskov på Twitter.

I et interview uddyber hun, at der bliver betalt en høj pris for at motivere afviste asylansøgere til at rejse hjem.

Hun mener, at episoden er et eksempel på, at børn betaler "en høj pris" og efterlyser værdighed og medmenneskelighed.

På Sjælsmark må familierne ikke selv lave mad, men skal spise i centrets kantine.

Drengen i videoen har fået udleveret mad, men bliver nægtet kogt kartoffel og broccoli, da det ifølge reglerne kun serveres til små børn, som endnu ikke har udviklet tænder.

- Hvis en cafeteriaordning betyder, at et barn kigger på udbuddet og beder om at få en kogt kartoffel og en kogt broccoli og bliver afvist, så synes jeg, at der bliver betalt en høj pris, siger Mette Gjerskov.

Spørgsmålet er, hvordan det er anderledes i en familie, hvor forældrene siger, at børnene ikke må få en bestemt type mad.

- Det handler også om, at familierne ikke selv skal have penge, de kan råde over og ikke selv kan lave egne måltider og tilpasse dem efter smagsløgene, siger hun.

Spørgsmål: Men er det anderledes i en børnehave med madordning, eller i en familie hvor forældrene siger nej til barnet?

- I denne situation er der ikke nogen, der har mulighed for at vælge. Det her er et lille eksempel på en stor problematik. Kogt kartoffel eller ej, så handler der om, at familierne ikke selv må få lov til at lave deres mad, siger hun.

Hun fremhæver, at det er svært at gennemskue videoen, som hun dog har delt på de sociale medier.

Spørgsmål: Din formand siger selv, at hun gerne vil være børnenes statsminister, hvordan kan hun blive det i denne sag, hvad skal hun gøre?

- Det er at se på rapporten fra Ombudsmanden. Han har nogle vurderinger, som er relevante at kigge på, siger hun om kritikken af børnenes vilkår på centeret.

Ritzau havde yderligere spørgsmål, men Mette Gjerskov ønskede ikke at uddybe.

Kriminalforsorgen, der driver centeret, bekræfter, at videoen er optaget på Sjælsmark, men vil ikke sige noget om den konkrete episode eller ernæring på udrejsecenteret.

/ritzau/