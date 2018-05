De to LA-ministre Thyra Frank og Ole Birk Olesen blev af flere politiske kommentatorer spået til at blive afskibet under onsdagens ministerrokade. Men hverken Liberal Alliance eller de Konservative rykkede rundt, og det er der en helt særlig grund til, mener politisk kommentator Erik Holstein.

»LA er et specielt parti, hvor de sætter en ære i at stå fast, lige meget hvad folk eller meningsmålinger siger. Jeg gætter på, at de i trods har tænkt, at Thyra Frank ikke skal fyres. Ole Birk Olesen har heller ikke været populær, men han er giftig at have i gruppen, hvis de fyrede ham,« siger Erik Holstein.

ARKIV. Ældreminister Thyra Frank fotograferet i ministeriet mandag den 19. december 2016. Foto: Emil Hougaard ARKIV. Ældreminister Thyra Frank fotograferet i ministeriet mandag den 19. december 2016. Foto: Emil Hougaard

Thyra Frank blev i sit virke som ældreminister kåret som den mindst populære minister i sommer sidste år - særligt efter flere historier om problemer på plejehjemmene kom frem. I marts fik Ole Birk Olsen en stor næse af Folketinget i PostNord-sagen på grund af, at han ikke havde informeret postforligskredsen grundigt nok i sagen om de økonomiske udfordringer for PostNord Danmark.

Erik Holstein peger på, at Joachim B. Olsen på sigt skal overtage posten fra en af de to, men at Liberal Alliance ikke har været klar til at miste ham som ordfører.

»Joachim B. Olsen er vigtig at have på sin post. Og han har været god. De har nok konkluderet, at han bliver stækket i regeringen. Det er det samme, Venstre har haft i sine overvejelser med Jakob Ellemann, der gjorde det fremragende som politisk ordfører,« siger han.

Synes du, at Ole Birk Olesen eller Thyra Frank skulle have stoppet som ministre?

Glæde hos Konservative

Den politiske kommentator finder det ret naturligt, at de Konservative ikke har byttet rundt.

»De Konservative følte, at de gjorde et kup, da de fik ministerposterne i første omgang. Søren Pape har gjort det godt, Brian Mikkelsen er en veteran, der er vigtig. Mai Mercado var det svage led, men hun har gjort det godt på det sidste, så derfor rykkede de ikke rundt,« siger Erik Holstein.

Tommy Ahlers, Jakob Ellemann-Jensen, Lars Løkke Rasmussen og Eva Kjer Hansen foran Christian XI's Palæ, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) præsenterer nye ministre for dronningen på Amalienborg Slot, onsdag formiddag den 2. maj 2018.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Tommy Ahlers, Jakob Ellemann-Jensen, Lars Løkke Rasmussen og Eva Kjer Hansen foran Christian XI's Palæ, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) præsenterer nye ministre for dronningen på Amalienborg Slot, onsdag formiddag den 2. maj 2018.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Status quo for Løkke

Ministerrokaden endte med, at Jakob Ellemann-Jensen (V) bliver ny miljø- og fødevareminister i stedet for Esben Lunde Larsen, Tommy Ahlers bliver ny uddannelses- og forskningsminister for Søren Pind og Eva Kjer Hansen (V) bliver ny minister for fiskeri, nordisk samarbejde og ligestilling, hvor hun afløser Karen Ellemann.

Erik Holstein mener ikke, at Mette Frederiksen skal ryste i bukserne over det nye regeringshold.

»Regeringen står samme sted, som før rokaden. Det har ikke ændret meget, og det gør rokader sjældent. Det er en fordel, at Venstre slipper for Esben Lunde, da Jakob Ellemann vil være mere populær. Men Tommy Ahlers er et stort spørgsmålstegn. De har ikke en høj succesrate, dem der kommer udefra. Eva Kjer Hansen er en meget stridbar dame, men de skal bruge hende, da hun appellerer til det jyske landbrugssegment. Den anden fløj ryster ikke i bukserne,« vurderer Erik Holstein.