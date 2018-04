Regeringen vil blandt andet skære i støtten til kontanthjælpsmodtagere for at komme ghettoerne til livs.

København. Flere ressourcestærke personer skal flytte ind i ghettoerne, hvis det står til regeringen.

Blandt andet vil regeringen skære i støtten til kontanthjælpsmodtagere, der flytter ind i de mest belastede ghettoer. Men det sker ifølge Jyllands-Posten kun i begrænset omfang.

Det fremgår ifølge avisen af regeringsdokumenter fra de politiske forhandlinger, som lige nu finder sted.

Men beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) afviser, at ghettostramningen rammer for få.

- Det er en forfejlet kritik. Regeringen har fremlagt en lang række forslag, som tager afsæt i et opgør med de mest belastede områder, ghettoerne, i Danmark.

- Der bliver vi nødt til at tage nogle nye værktøjer i brug, og derfor kommer det her naturligvis også til at få en betydning. Også i forhold til at have en præventiv effekt, siger Troels Lund Poulsen til Ritzau.

I 2017 flyttede 842 arbejdsløse på kontanthjælp eller integrationsydelse ind i de 16 mest belastede områder, som er på ghettolisten. I alt flyttede cirka 5500 personer ind i de områder.

Regeringens ghettoudspil har til formål at afvikle ghettoerne senest i 2030.

Hvis kontanthjælpsmodtagere flytter ind i en hård ghetto, lægger regeringen op til, at de personer sættes ned på den lavere integrationsydelse.

Og personer på integrationsydelse forbydes helt at flytte ind i de hårdeste ghettoer.

Men Dansk Folkeparti er ifølge Jyllands-Posten kritisk over for, at der er en undtagelse.

Den siger, at hvis kommunen ikke kan finde andre boliger og alligevel må placere en person på kontanthjælp i en ghetto, så går personen fri af reglen.

- Det er en dispensation, som kommunerne kan bruge i ganske få tilfælde, siger Troels Lund Poulsen.

- Det her er ikke symbolpolitik. Det er et nybrud i Danmark, at man kan lave graduerede ydelser i forhold til belastede områder. Det her kan være med til at forandre nogle af de områder, siger ministeren.

Danmarks Almene Boliger advarer mod forslaget. Til Jyllands-Posten siger direktør Bent Madsen, at der allerede i dag er et regelsæt, som kan sætte folk i job foran i køen til en bolig og på den måde ændre beboersammensætningen i en ghetto.

