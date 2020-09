Der er behov for en 'langhåret analyse' for at komme til bunds i, om Mette Frederiksens beslutning om at lukke skoler betød mindre coronasmitte.

For selv om både Norge, Sverige og Finland er kommet frem til, at det ikke havde nogen effekt, er det for tidligt at sige i Danmark, forklarede Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut på et pressemøde fredag:

»Der skal nogle mere langhårede analyser til, før vi kan få afklaret det spørgsmål.«

Enhedslisten, Venstre og Dansk Folkeparti efterlyser en undersøgelse af emnet, men ønsker regeringen at få den langhårede analyse gennemført?

Politisk ordfører Jesper Petersen stiller op for at forsvare Mette Frederiksens beslutninger. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Politisk ordfører Jesper Petersen stiller op for at forsvare Mette Frederiksens beslutninger. Foto: Mads Claus Rasmussen

Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen, stiller op for at svare på det spørgsmål.

Mener regeringen, at det også ville være relevant at undersøge i Danmark?

»Folketinget har besluttet at lave en evaluering bredt af hele forløbet,« siger Jesper Petersen.

Men det her handler om en videnskabelig undersøgelse fra Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen om effekten af skolelukning. Jeg spørger, om regeringen finder det relevant at undersøge?

Vil regeringen have det undersøgt? Det står stadig ikke klart efter et 10 minutter langt interview med Jesper Petersen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Vil regeringen have det undersøgt? Det står stadig ikke klart efter et 10 minutter langt interview med Jesper Petersen. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Vi skal lære af hele det forløb, vi har været igennem. Folketinget har besluttet at lave en evaluering af hele forløbet.«

Ja, men jeg vil gerne have svar på, om regeringen mener, det er relevant, at danske sundhedsmyndigheder undersøger effekten af skolelukning?

»Vi har ikke en dansk undersøgelse nu. Man kan godt gå ind i sådan en dissekering i enkelte elementer via bakspejlet og pille i dem. Jeg vil hellere forholde mig til den evaluering, der bliver lavet i regi af Folketinget, og som ikke foreligger endnu.«

Ifølge den økonomiske ekspertgruppe har det kostet 210 millioner kroner pr. dag i produktivitetstab at lukke skoler og daginstitutioner. Er det så ikke vigtigt at undersøge, om skolelukningen har haft en effekt på smittespredning?

»Nedlukningen og hele den effektive reaktion fra hele det danske samfund betød, at det lykkedes godt med at få corona under kontrol i Danmark...«

Jeg vil gerne have et svar på: Mener regeringen, at det er vigtigt at lave en undersøgelse i Danmark på effekten af skolelukning? Ja eller nej?

»Det er vigtigt, at vi får en evaluering af hele det forløb, vi har været igennem…«

Nu spørger jeg jo om skolelukning.

»...sådan en har Folketinget sat i gang, og der kommer vi til at forholde os til mange forskellige elementer, også til lukning af skoler.«

Men den brede undersøgelse, du henviser til, kommer jo ikke til at lave en videnskabelig undersøgelse om effekten af at lukke skoler. Det er noget, som Statens Serum Institut og måske Sundhedsstyrelsen skal lave. Mener regeringen, at det er vigtigt at få det lavet? Ja eller nej? I må have da en holdning til det?

»Det, der lige nu ligger på tegnebrættet, er den seriøse evaluering, der bliver lavet i Folketinget. Den afventer vi. Det er det, jeg har at sige til det.«

Jesper Petersen sammen med Mette Frederiksen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Jesper Petersen sammen med Mette Frederiksen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Nu har jeg spurgt en del gange, og det lader ikke til, at I har nogen interesse i at få en undersøgelse af effekten på skolelukning alene. Er det korrekt?

»Jamen, den beslutning, der er truffet, er en bred evaluering af forskellige ting…«

Det er jo ikke en videnskabelig undersøgelse. Men det lader ikke til, at regeringen har interesse i sådan en, selv om det har kostet 210 millioner kroner om dagen. Mener I ikke, at det er vigtigt at kunne lære af de erfaringer, hvis nu der kommer et stort udbrud igen?

»Det, der vil være et godt grundlag at diskutere en bredere evaluering ud fra, er ud fra den undersøgelse, Folketinget har sat gang i. Vi stopper interviewet nu, for jeg har givet de kommentarer, jeg ville give.«

Ja, men jeg har bare lige et enkelt spørgsmål. Norge, Sverige, Finland og EU har lavet sådan en undersøgelse. Hvorfor skal vi ikke have den i Danmark?

»Jeg har jo fortalt dig nu, hvordan vi i Danmark har en undersøgelse på vej i regi af Folketinget.«

Som ikke omhandler effekt af skolelukning.

»Om der også skal laves andre undersøgelser, kan jeg ikke forholde mig til nu, og jeg vil ikke gå ind i dissekering af et enkelt element.«

Jesper Petersen vælger på det tidspunkt at afbryde interviewet, selv om han stadig ikke har svaret på, om regeringen gerne ser en undersøgelse om effekten af skolelukning.

Det er ikke første gang, at medier har svært ved at få et konkret svar ud af Socialdemokratiets politiske ordfører.

I DR-programmet 'Deadline' 28. maj måtte tv-værten Clement Kjærsgaard spørge Jesper Petersen 26 gange i en periode på 10 minutter – uden at få et konkret svar.