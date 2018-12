Modsat tidligere oplysninger blev Kastellet lukket for beskytte kinesere mod kritik, skriver Politiken.

På trods af at Forsvaret tidligere har oplyst, at Kastellet i København ikke blev lukket for at hindre protestanter i at vifte med tibetanske flag under et kinesisk statsbesøg, skete det alligevel.

Det skriver Politiken på baggrund af en vagtplan og to instrukser til vagtkommandoen på Kastellet, som avisen har fået adgang til.

I en instruks givet den 15. juni 2012 står der, at gardere skulle stå vagt og "spærre for civil adgang" for den del af Kastellet, som lå ud til Den Lille Havfrue, som den kinesiske delegation skulle besøge.

Tidligere har Forsvaret oplyst, at der ikke var spærret på Kastellet, da hverken Forsvaret eller området havde noget at gøre med det kinesiske statsbesøg.

- Ordrerne befæster indtrykket af et mønster af fortielser omkring afviklingen af det kinesiske statsbesøg, herunder med hensyn til såvel valg af ruter og besøgssteder som afskærmning af den kinesiske delegation fra eventuelle demonstrationer, skriver professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet Carsten Henrichsen til Politiken.

Det kinesiske statsbesøg har fået et langt politisk efterspil, da dansk politi hindrede fredelige demonstranter i at demonstrere for Tibets rettigheder under besøget. Det er ellers en grundlovssikret ret.

Et langt forløb med en kommission endte med at placere ansvaret hos menige betjente og ikke hos instrukser fra politikere eller fra højt placerede embedsmænd.

Der er nedsat en ny Tibet-kommission, da det kom frem, at den første havde fået utilstrækkelig adgang til materiale.

Både Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen henviser til den nye kommissions arbejde og skriver til Politiken, at de ikke kan svare på spørgsmål.

/ritzau/