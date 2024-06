Alexandra Sasha, der er på Venstres liste over EU-kandidater, og som har russiske rødder, har droppet politik.

Venstres formand, Troels Lund Poulsen, kan nu garantere, at partiet ikke er blevet forsøgt påvirket fra russisk side via Venstres EU-kandidat Alexandra Sasha, som i sidste uge valgte at trække sig helt fra politik, efter mediehistorier om at hun blev påvirket af russere.

- Ja, det kan jeg. Det er tydeligt for enhver, hvor Venstre står i forhold til hele spørgsmålet omkring Ukraine, siger Troels Lund Poulsen på et pressemøde, som slet ikke handler om den omtalte sag, men om cyberangreb.

Han nævner selvsagt Ukraine, fordi landet fortsat er invaderet af Rusland, hvorfor enhver forbindelse til Rusland vil være skadeligt for partiet.

Troels Lund Poulsen, der er forsvarsminister, skal endda i samråd om sagen.

Det er Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og SF, som ifølge B.T. mener, at Troels Lund Poulsen skal svare på en række spørgsmål om russisk påvirkning af EU-valget, hvor der i Danmark skal stemmes på søndag.

- Venstres position her er fuldstændig klar. Så har jeg noteret mig, at der er nogle partier, der nu også vil gøre det her til en del af valgkampen. Men jeg kan sige, at for Venstre som parti er der ikke nogen som helst påvirkning, der har fundet sted, siger han.

28-årige Alexandra Sasha, der har russiske rødder, har på Facebook benægtet, at hun eksempelvis er "lakaj for Putin". Det skrev hun - med henvisning til Ruslands præsident, Vladimir Putin - i et Facebook-opslag 30. maj, hvor hun meddelte, at hun stoppede i politik.

Meldingen kom efter nogle dage, hvor Ekstra Bladet og især B.T. havde bragt en række historier om hende.

Senest havde B.T. beskrevet, at Alexandra Sasha blandt andet har været bestyrelsesmedlem for European Russian Forums ungdomsorganisation.

Den har karakter af at være et prorussisk og Putin-venligt "påvirkningsforum", har seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier (Diis) og Rusland-forsker Flemming Splidsboel udtalt til B.T.

Alexandra Sashas fulde navn er Alexandra Sasha Bessmertnaia. Hendes navn kommer - selv om hun har trukket sig - til at stå på stemmesedlen, når der er valg på søndag. Bliver hun valgt ind i EU-Parlamentet, har hun mulighed for at nedlægge mandatet.

/ritzau/