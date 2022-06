Lyt til artiklen

Er Støjbergs politik lige så light som den Coca-Cola Zero, hun er kendt for at hælde ned i litervis?

»Det, Inger fremlægger, er gammel vin på nye flasker. Personligt er jeg til gammel vin på gamle flasker. Hun er mere til Cola Zero.«

Sådan lød den første reaktion fra Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, efter at Inger Støjberg torsdag i historiske omgivelser på Hvidsten Kro præsenterede sit længe ventede parti, Danmarksdemokraterne.



Et parti, der foreløbigt har Støjberg selv som eneste medlem.

Men hvor meget ny politik og hvor mange nye ideer er der egentlig at hente hos Danmarksdemokraterne?



Støjberg selv forklarede i en række interviews på lanceringsdagen, at hun endnu ikke havde noget program for partiet, men at hun havde valgt at stifte det, fordi hun savnede et borgerligt parti for »folk, som de er flest«.

Derudover skal der være bedre vilkår for mindre virksomheder, bedre adgang til en læge i hele landet, mindre EU – men ikke helt ud af EU – og så skal skatterne også helst sættes ned.

Hvordan det mere konkret skulle ske, var der derimod ikke mange ord fra Støjberg om.

Inger Støjberg møder pressen på Hvidsten Kro i Spentrup, torsdag den 23. juni 2022. Inger Støjberg starter et nyt parti som hedder Danmarksdemokraterne.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Inger Støjberg møder pressen på Hvidsten Kro i Spentrup, torsdag den 23. juni 2022. Inger Støjberg starter et nyt parti som hedder Danmarksdemokraterne.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger



B.T. talte torsdag med Støjberg på Hvidsten Kro for at prøve at blive lidt klogere på, hvor mange politiske kalorier hendes nye parti Danmarksdemokraterne egentlig indeholder.

Inger Støjberg, kan du prøve at give et par eksempler på, hvordan dit nye partis politik vil komme »folk, som de er flest« til gavn?

»Jamen, hvis vi tager Arne-pensionen, så er det et forlig, som Danmarksdemokraterne skal melde sig ind i, hvis vi får muligheden. Jeg har det bare sådan, at hvis man har slidt og slæbt i mange år, så har jeg ikke ondt af, at man kan gå fra et par år tidligere.«

Men det er jo et forslag fra Socialdemokratiet og gammel politik, der er vedtaget, og som der er flertal for i Folketinget?

»Det er det ikke.«



Det er da allerede vedtaget, og der er flertal for det. Jeg spurgte til ny politik fra dig?

»Jo jo, men det jeg mener er, at Arne-pensionen er noget, der kommer til at fylde meget i valgkampen. Hvis ikke, jeg havde meldt ud som noget af det første, hvad jeg synes om den, så kan jeg da love dig for, at det var noget af det første, du havde spurgt mig om.«

Inger Støjberg præsenterer sit nye parti, Danmarks Demokraterne i haven på Hvidsten Kro i Hvidsten, torsdag den 23. juni 2022. Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere Inger Støjberg præsenterer sit nye parti, Danmarks Demokraterne i haven på Hvidsten Kro i Hvidsten, torsdag den 23. juni 2022. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Jeg vil hellere vide, hvad det betyder, når du siger, at København fylder for meget, og at provinsen skal tilgodeses mere. Hvad vil du gøre?

»Vi skal have en stærk hovedstad. Når det så er sagt, så mener jeg, at der er store dele af landet, hvor tingene ser lidt anderledes ud. Jeg har for eksempel haft en periode, hvor jeg ikke havde nogen praktiserende læge. Det er da problematisk, at det nogle gange kan være postnummeret, der afgør den slags ting.«

Men både dit gamle parti Venstre og Socialdemokratiet har i flere år slået på tromme for netop opgøret med postnummerlotteriet i sundhedsvæsenet. Samtidig viser tallene, at der er lægemangel i hele landet?

»Det er der også, ja.«

Nu har man jo for et par år siden lavet en stor såkaldt udligningsreform, hvor der blev flyttet flere penge fra de store byer ud til provinsen. Hvis det står til dig, skal der så flyttes endnu flere penge den vej?

»Jeg kommer ikke med en eller anden kæmpe plan i dag. Der kommer heller ikke en økonomisk plan lige nu. I dag er Danmarksdemokraterne blevet stiftet, vi er gået i gang med at samle vælgererklæringer, og så må vi tage politikken hen ad vejen.«

Du kan vel så bare svare på, hvad du egentlig mener – skal der flyttes flere penge fra de store byer til provinsen?

»Jamen … prøv lige at hør' her. Hvis man skal til at ændre på fordelingen og udligningen … Man skal nok få svar hen ad vejen. Det tror jeg ikke folk undrer sig over.



Jeg tror nu godt, der kunne sidde et par stykker og undre sig over, at du ikke bare svarer, hvad du mener om det?

»Det skal man nok få at vide.«

Du har også sagt, at du gerne vil sænke skatterne, hvis der er råd til det. Hvilke skatter skal sænkes og hvor meget?

»Jeg kan ikke komme i tanke om en skat, jeg ikke gerne vil sænke. Men der skal også være sammenhæng i det, og der er ikke en økonomisk plan. Det kommer hen ad vejen.«

Flere har i dag sagt, at de gerne vil se konkret indhold fra dig, før de tager stilling til, om de vil med i partiet. Hvorfor er det, du ikke i dag fremlægger mere konkret politik?

»Jeg synes sådan set, at der er nogle ret klare retningsgivende linjer for, hvad det er, jeg vil.«