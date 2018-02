Beboere i Skrydstrup blev i årevis ikke informeret om talrige overskridelser af støjgrænser for F-16-fly.

København. Uden at informere beboerne i Skrydstrup har myndighederne i årevis ladet F-16-kampflyet larme mere end tilladt, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten fredag.

Det viser nye oplysninger, der kommer frem, kort efter at Danmark har valgt at købe et nyt kampfly, der larmer endnu mere end det eksisterende F-16.

Støjoverskridelserne fremgår af en række nu frigivne kontrolrapporter fra Forsvarsministeriet, som bekymrede beboere i området omkring Flyvestation Skrydstrup har fået aktindsigt i.

Den fastsatte kontrolgrænse skal beskytte borgerne mod støjgener. Alligevel er støjoverskridelserne, der er konstateret i 7 af 12 tilfælde, sket, uden at de lokale beboere har fået det at vide. Det skaber vrede blandt beboerne, der fredag skal mødes med forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) i Skrydstrup.

- Det handler om vores sundhed og velvære, også for vores børn, og det har det sådan set gjort i mange år, siger Per Brommann, der er medstifter af Naboer til Flyvestation Skrydstrup.

Men problemet med støjoverskridelserne kan være endnu mere alvorligt. En aktindsigt afslører, at Forsvarsministeriet i næsten 20 år har haft en hidtil ukendt liste med detaljer om 41 boliger, der udpeges som ekstra støjplagede pga. larmen fra F-16-flyene.

Heller ikke dette er boligejere eller lokale ejendomsmæglere blevet informeret om. Det oplyser Haderslev Kommune.

Listen er ifølge Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse senere barberet ned til 32 boliger. Alligevel vækker tallet undren, fordi Forsvarsministeriet tidligere blandt andet på et borgermøde har oplyst, at kun 10-15 boliger skal eksproprieres på grund af de nye F-35-fly.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen afviser i et skriftligt svar, at ministeriet skulle have skjult noget i sagen og henviser til en tilsynsrapport på kommunens egen hjemmeside, hvor man dog intet kan læse om de specifikke overskridelser.

- Flyvestation Skrydstrup har fulgt de krav, der gælder for miljøgodkendelse af støjbelastningen for F-16, skriver han.

Alligevel har Haderslev Kommune flere gange bedt ministeriet om en forklaring på støjoverskridelserne. Samtidig kræver kommunen nu, at sagen bliver en del af den kommende anlægslov for de nye F-35-kampfly. Anlægsloven skal nemlig blandt andet afgøre, hvor mange ejendomme der skal eksproprieres.

/ritzau/