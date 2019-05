I 2009 blev forsvarsminister Søren Gade spurgt i TV, hvem der måtte betale prisen, hvis forsvaret selv havde fabrikeret en arabisk oversættelse af bogen »Jæger - i kamp med eliten«.

Han fløjtede og pegede på sin brystkasse med den ene pegefinger:

»Far her. Jeg er jo direktøren for det hele,« sagde han.

Nu kunne han sige det igen: Hvem ordner EP-valget? Far her.

Søren Gade rundede mandag kl. 14.10 125.000 personlige stemmer ved valget til Europa-Parlamentet. Dermed er den tidligere minister på vej til at blive den største stemmesluger ved EP-valget, selv om han blot stod som nummer fire på sit partis kandidatliste. Venstres spidskandidat, Morten Løkkegaard, er toer på stemmeslugerlisten med indtil videre 96.253 personlige stemmer.

Det må være en særpræget oplevelse for Lars Løkke igen at blive reddet af Søren Gade. For han har mildest talt ikke behandlet ham, som man normalt behandler gode venner.

Sidst, Søren Gade reddede Lars Løkkes karriere, var 3. juni 2014, da Løkke var meget tæt på at blive væltet som formand.

Allerede om formiddagen, trak Lars Løkke sin næstformand Kristian Jensen til side for at få en privat snak, der foregik på Kristian Jensens kontor.

»Du skal vide, at jeg vil gøre alt for, at du ikke bliver formand. Søren Gade vil stille op imod dig, og jeg vil støtte Søren,« sagde Løkke til Kristian Jensen.

Om eftermiddagen blev det lækket til medierne, at Søren Gade var klar til at stille op. Den historie eksploderede på nettet samtidig med, at de 128 medlemmer af Venstres hovedbestyrelse satte sig til rette i mødelokalet i Odense Congress Center for at beslutte om der skulle indkaldes til et ekstraordinært landsmøde, hvilket krævede en støtte fra en tredjedel. Var det sket, var Lars Løkke gået af som formand for Venstre.

Søren Gade, der på det tidspunkt var direktør i Landbrug & Fødevarer, var ifølge bogen »LLR« parat til at tage et kampvalg med Kristian Jensen, men foretrak faktisk, at Løkke fortsatte.

I december 2014 talte Søren Gade ud om sagen til sit foretrukne medie, Dagbladet Holstebro-Struer:

»Hør nu her, jeg har blå øjne, men jeg er ikke blåøjet. Selvfølgelig var min person en del af et spil,« sagde han.

Da blå blok slog Helle Thorning-Schmidt af pinden i 2015, kunne Lars Løkke atter rykke ind i Statsmimisteriet, og gjorde klar til at danne en smal Venstre-regering.

Her troede Søren Gade ifølge B.T.'s kilder, at han ville blive ringet op og tilbudt at blive finansminister eller udenrigsminister eller noget andet helt oppe i toppen af regeringen. Gade havde i øvrigt også ved folketingsvalget fået knap 29.000 personlige stemmer, hvilket gav ham en 5. plads på listen over de største stemmeslugere. Lars Løkke var nr. 4 med 33.000.

I stedet tilbød Løkke ham at blive landbrugs- og fødevareminister. En post han måtte sige nej til, efter at han i september 2014 forlod posten som direktør for Landbrug & Fødevarer efter en intern magtkamp.

Løkke havde ikke noget andet ministertilbud, og derfor var Søren Gade ikke på ministerholdet, men blev i stedet gruppeformand.

I januar 2018 sagde Søren Gade ja til at opstille til Europa-Parlamentet, og senere måtte han nøjes med at blive placeret på en 4. plads på listen, hvor Morten Løkkegaard var spidskandidat.

De fleste toppolitikere vil klart hellere arbejde i Folketinget end i Parlamentet. Og ifølge B.T.s kilder i Venstre, er der ingen tvivl om, at Søren Gades beslutning skyldtes, at han havde erkendt, at han aldrig kunne komme længere, så længe Lars Løkke var formand.

Og skulle Kristian Jensen blive formand i stedet tegnede den politiske fremtid sig endnu mere dyster for Søren Gade, for Kristian Jensen har selvfølgelig ikke glemt, at Gade var klar til at udfordre ham. Så Gade har fomodentlig tænkt, at så kan han lige så godt passe sig selv i Europa-Parlamentet og få bedre tid til sin primære hobby: Storvildtsjagt.

Men nu har Søren Gade igen fejet alle af banen med et stemmeresultat, som man skal være Morten Messerschmidt, Poul Nyrup Rasmussen eller Poul Schlüter for at slå.

Sandsynligvis har han skaffet Venstre det fjerde mandat, som er så vigtigt for Lars Løkke, fordi han dermed slår Socialdemokratiet, og det giver Venstre håb om at skabe en positiv dynamik, der måske kan blive afgørende for folketingsvalget om ni dage.

Måske har han endda skaffet Løkkes søn, Bergur Løkke Rasmussen en plads i Parlamentet. Når Løkke går i seng hjemme i Nyhavn, bør han sende en varm tak til Søren Gade i Holstebro. Endnu engang har han reddet ham. Trods alt.