Søren Gade (V), der er Foketingets Formand, erkender, at en fest for politikere og Christiansborg-journalister i 2019 var for dyr.

Det fortæller han til Frihedsbrevet.

Festen kostede i alt 132.110 kroner, og der var 130 deltagere. Til festen var der fin mad og desuden underholdning leveret af popbandet Jung.

Men en kuvertpris på 1016 kroner er altså for meget at forlange, at skatteyderne skal betale, lyder det fra Søren Gade.

»Det er en høj kuvertpris, og det er selvfølgelig noget, jeg vil kigge på, inden vi holder festen næste år. De regler, der gælder for kuvertpriser, skal jo flugte med det, der gælder i ministerier. Der skal ikke være to slags regelsæt,« siger han og lover, at prisen vil være mindre, næste gang Folketinget skal stå for gildet.

Forrige gang Folketinget bød pressen og politikerne op til dans, kostede festen 168.927 kroner.

Festen er en årlig begivenhed, hvor Presselogen, som er en sammenslutning af journalister, der arbejder på Christiansborg, og Folketinget skiftes til at afholde udgifterne.

Formanden for Presselogen, DR-journalist Rikke Gjøl Mansø, forklarer over for Frihedsbrevet, at festen er en arbejdsbegivenhed. Hun fortæller videre, at man ikke må referere fra festen.

»Nu hedder det en Presselogefest, men det er ikke egentlig en fest. I hvert fald ikke de år, jeg selv har været med. Mange undlader at drikke alkohol i løbet af aftenen, fordi man er på arbejde. Typisk er der også hyret noget underholdning. (...) Det er mere en middag end en fest.«

Jeg forstår godt, at man som journalist gerne vil pleje sit kildenetværk og også opretholde en god relation til politikerne, men risikerer man ikke, at der opstår noget rolleforvirring, når relationen bliver så tæt, at man ligefrem går til fest sammen?

»Det synes jeg ikke. Jeg er også på arbejde, når jeg er til den middag. Jeg ser det ikke som noget, Privat-Rikke hygger sig med. Jeg er på arbejde, taler med kilder, noterer mine observationer og fornemmer, hvor skoen trykker hos diverse partier.«

Men aftalen er jo, at du ikke må referere noget fra den aftenen?

»Ja. Men alle dem, jeg taler med til sådan en fest, giver mig et indtryk og et kildenetværk, som jeg kan bruge i mit arbejde,« siger Rikke Gjøl Mansø.