Danmark er det eneste EU-land, der ikke deltager i unionens forsvarssamarbejde, og det vil flere af Folketingets partier gerne lave om på grundet den nuværende krig mellem Ukraine og Rusland.

Derfor skal danskerne til stemmeurnerne 1. juni for at stemme om, hvorvidt Danmark skal afskaffe sit EU-forbehold på forsvarsområdet.

Det meddelte statsministeren på et pressemøde i Statsministeriet søndag.

»For mig som statsminister er det mere en værdimæssig beslutning om at være med i samarbejdet uden forbehold,« sagde Mette Frederiksen (S) på pressemødet.

Danmarks EU-forbehold på forsvarsområdet Forsvarsforbeholdets betydning for Danmark: At Danmark ikke træffer beslutninger på forsvarsområdet i EU.

At Danmark ikke deltager i EUs udenrigs- og sikkerhedspolitik, som omhandler forsvarsområdet.

At Danmark ikke har stemmeret i ministerrådet, når forsvarspolitikken forhandles.

At Danmark ikke deltager i EUs militære operationer – hverken økonomisk eller med udstyr.

Danmark deltager dog i civile missioner. Baggrund: I 1992 stemte danskerne nej til Maastricht-traktaten, der skulle omdanne Det Europæiske Fællesskab (EF) til Den Europæiske Union (EU). Efterfølgende forhandlede den danske regering sig frem til en mulig særaftale på et EF-topmøde i Edinburgh.

I 1993 stemte danskerne ja til Edingburgh-aftalen. Det var en godkendelse af Maastricht-traktaten med fire forbehold: det fælles forsvar, euroen, retssamarbejdet og unionsborgerskabet. Kilde: Ritzau

Det er dog ikke kun i Danmark, at beslutningen vækker opsigt og får omtale. Nyheden går nemlig verden rundt.

Foruden medier i vores nabolande, skriver også nyhedsbureauet Reuters, AFP, U.S. News og Hindi News om nyheden.

Det er en nyhed, der trækker overskrifter, da Danmark i øjeblikket ikke deltager i EUs militæroperationer. Vi er heller ikke med til at finansiere dem – hverken økonomisk eller med hjælp til udstyr.

Men det skal der laves om på, hvis det står til flere af Folketingets partier.

Danmark har fire EU-forbehold – forbehold for fælles forsvar, euroen, retssamarbejdet og unionsborgerskab. Det blev besluttet under Edinburgh-aftalen i 1993 i forlængelse af Maastricht-traktaten fra 1992.

Men det er kun forsvarsforbeholdet, vi skal stemme om til juni.