Moderaternes udenrigsordfører, Jeppe Søe, kritiserer nu sin egen regering for at have lavet en aftale med Jon Stephensen, som reelt sikrer det parlamentariske flertal. Det fortalte han tirsdag foran Moderaternes gruppelokale.

»Jeg ville ikke have lavet den aftale. Jeg finder den unødvendig,« siger Jeppe Søe.

»Jeg synes ikke, at man skal tænke i mandater, når sådan noget sker,« siger han og forklarer, at han er helt sikker på, at Jon Stephensen alligevel har de helt samme holdninger, som han havde, da han i sin tid stillede op for Moderaterne.

Mandag kunne B.T. fortælle, at Socialdemokratiet havde sikret en aftale med løsgængeren Jon Stephensen, som styrker regeringens parlamentariske flertal, som ellers så ud til at være forsvundet med Mike Fonsecas afgang fra Moderaterne.

Fredag aften stod det klart, at Moderaternes Mike Fonseca havde et forhold til en kun 15-årig pige. Samtidigt blev det kendt, at han var fortid i Moderaterne.

Aftalen med Jon Stephensen var dog allerede indgået, et godt stykke tid inden Fonseca-sagen brød ud fredag aften, men den havde undgået den store opmærksomhed.

Med Fonsecas afgang så det pludselig ud til, at regeringen kun ville råde over 87 mandater, når og hvis Fonseca vender tilbage som løsgænger, når hans sygeorlov er overstået. Han forklarede fredag, at han er gået på orlov i tre uger.

Aftalen med Jon Stephensen indebærer imidlertid, at han indgår i regeringens interne vagtplan over, hvornår og hvilke medlemmer der skal stille i Folketingssalen og stemme.

Reelt betyder det, at SVM-regeringens folketingsmedlemmer får en slags skyggemandat, der stemmer med regeringen.

Men Jeppe Søe mener, at det var overflødigt.

»Jon Stephensen har jo været medlem af Moderaterne, og derfor synes jeg, det er unødvendigt. Han stemmer jo alligevel for regeringens politik,« sagde Jeppe Søe.

Han sagde dog, at han ikke mente, at aftalen skulle ophæves igen.

