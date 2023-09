Det var den helt store nyhed forleden, da Margrethe Vestager var klar i mælet.

Hun gik efter topposten som formand for Den Europæiske Investeringsbank (EIB), og derfor tager hun orlov fra sin nuværende stilling som EU-kommissær.

Hvis den tidligere Radikale Venstre-profil lander det nye topjob i det der er kendt som EU’s enorme pengetank, så kan hun også se frem til en lønstigning.

For formandsjobbet i EIB giver samme grundløn som formand for EU-Kommissionen Ursula von der Leyen. En figur, som Vestager har arbejdet tæt sammen med i årevis.

Det skriver Finans på baggrund af offentlig tilgængelige dokumenter fra EU.

Grundlønnen for det nye job ligger på 2,84 millioner kroner.

Vestagers nuværende stilling som EUs-konkurrencekommissær og næstformand i EU-Kommissionen har en grundløn på 2,57 millioner kroner om året.

Til sammenligning må den danske statsminister tage til takke med 1,7 millioner kroner om året.

Den nye stilling byder også på andre lukrative tiltag.

Heriblandt et boligtilskud på 15 procent af grundlønnen. Ligesom hun årligt kan se frem til at få repræsentationstillæg for 126.775 kroner som EIB-formand, skriver Finans.