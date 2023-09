Der bliver færre billetkontrollører til at tjekke kundernes billetter og sikre tryghed på de strækninger, som det britiske firma Arriva kører i det jyske og på Fyn.

21 ud af 36 såkaldte kundeservicemedarbejdere kommer nemlig til at miste deres job hos Arriva.

Det svarer til seks ud af ti medarbejdere, som blandt andet står for at kontrollere passagernes togbilletter.

Torsdag varslede transportvirksomheden en fyringsrunde på et internt møde.

Det skriver TV MIDTVEST.

I en mail til tv-stationen skriver Arriva:

»Vi har delt de planer, der ligger for den nærmeste fremtid med en gruppe medarbejdere, som står til at blive berørt. Det skyldes, at vi er nødt til at foretage en række besparelser og nedskæringer. Nu har vi god tid til at hjælpe medarbejderne godt videre. Det vil vi prioritere højt,« lyder det fra Arriva.

Hos Dansk Jernbaneforbund, der repræsenterer 5000 ansatte tilknyttet den danske togdrift, undrer man sig. Over for TV MIDTVEST kalder man beslutningen for noget, 'der er kommet som lyn fra en klar himmel'.

»Færre medarbejdere kommer til at betyde dårligere service. Vi ved, at rigtig mange af passagererne er glade for den tryghed, det giver at have personale i toget, så vi er ret uforstående over for det,« fortæller Preben Steenholdt Pedersen, der er Formand i Dansk Jernbaneforbund, til TV MIDTVEST.

Arriva kører blandt andet på strækningerne 'Herning - Skjern - Esbjerg', 'Struer - Vejle' og 'Aarhus - Herning - Struer'.