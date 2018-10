Folketingsmedlem Carsten Bach vil gerne være LA's spidskandidat på Fyn i stedet for afgående minister.

Odense. Undervisningsminister Merete Riisager (LA) overraskede fredag med meldingen om, at hun ikke genopstiller ved det næste folketingsvalg.

Hun skulle have været spidskandidat på Fyn, men den post rækker partifællen Carsten Bach nu ud efter.

Han har siddet i Folketinget siden 2015 og er valgt ind i Østjyllands Storkreds. Han får opbakning fra Riisager selv, og Ida Tokehøj, Liberal Alliances formand på Fyn, kalder ham "dygtig".

- Han er troværdig, ihærdig og dygtig og meget flittig, siger Ida Tokehøj til fyens.dk.

Det har ingen betydning, om en kommende spidskandidat kommer fra Fyn, siger hun.

- Det er ikke det fynske, der er afgørende, men den liberale grundholdning. Jeg er sikker på, at Carsten Bach, hvis det bliver ham, vil bruge tid på Fyn og sætte sig ind i tingene her, siger Tokehøj.

Kredsbestyrelsen i Liberal Alliance på Fyn har endnu ikke haft mulighed for at mødes efter Riisagers melding.

Men der skal snarest organiseres et opstillingsmøde, siger Tokehøj.

Det kan komme til at koste LA-stemmer på Fyn, at Riisager ikke genopstiller, vurderer Tokehøj.

Det er blandt andet på grund af familien, at Riisager dropper politik.

- Jeg savner at tale med mine børn, mens de laver lektier. Jeg vil se min mand dybt i øjnene. Jeg har lyst til at løse en konkret opgave for nogen, der skal bruge netop det.

- Jeg vil fordybe mig og glædes. Se de venner, der knap kan huske mig. Jeg tror på, vi kun har det ene liv, og at hvis noget føles rigtigt, så er det nok også det, skrev Riisager fredag på Facebook.

Riisager fortsætter med at være undervisningsminister, indtil der senest i juni næste år har været holdt folketingsvalg.

Hun blev valgt ind i Folketinget i september 2011 i Fyns Storkreds. Hun har været undervisningsminister siden november 2016.

