Tirsdag morgen slog politiet til mod udrejsecenter Kærshovedgård, hvor man ransagede seks værelser på centret.

Her fandt man både hash, våben og falske eurosedler, oplyser politiet, som sigtede fem personer i forbindelse med ransagningen.

»Det viser med al tydelighed, at der er noget helt galt på Kærshovedgård,« siger retsordfører for Danmarksdemokraterne, Peter Skaarup.

På den korte bane ser han gerne, at indgangskontrollen ved Kærshovedgård skærpes kraftigt med for eksempel fingeraftrykskontrol.

B.T. har tidligere fortalt, hvordan nogle af Kærshovedgårds beboere har fortsat deres kriminelle løbebane, og at flere beboere har været under mistanke for at være blevet radikaliseret på udrejsecenteret.

Det betyder, at afviste asylansøgere som 21-årige Sahar skal bo side om side med terrordømte og voldtægtsforbrydere.

»Vi har brug for et nyt udrejsecenter til den her gruppe kriminelle, og til de personer, som er dømt for eksempelvis terrorisme. Men nøgleordet for os er, at de skal hjem,« siger Skaarup.

Skiftende regeringer har de sidste mange år fremlagt planer om et nyt udrejsecenter til de mest hårdkogte kriminelle, men hver gang er projekterne strandet.

Mattias Tesfaye blev i 2021 mødt af en rasende folkemængde i Humblehallen, da regeringen annoncerede, at man ville placere det nye udrejsecenter på det sydlige Langeland. Planen blev senere droppet. Foto: Tobias Kobborg Vis mere Mattias Tesfaye blev i 2021 mødt af en rasende folkemængde i Humblehallen, da regeringen annoncerede, at man ville placere det nye udrejsecenter på det sydlige Langeland. Planen blev senere droppet. Foto: Tobias Kobborg

Først måtte man skrotte planerne om at placere det nye udrejsecenter på øen Lindholm i Stege Bugt, og i 2021 droppede den socialdemokratiske regering planen om et udrejsecenter på det sydlige Langeland efter store protester.

Hvor det nye udrejsecenter skal ligge, har Peter Skaarup heller ikke noget bud på, men fremhæver, at han var med til at foreslå det skrottede Lindholm projekt.

»Nu har vi 2023, og der skal snart til at ske noget. Der er flere muligheder i forhold til placeringen, men bolden ligger ved regeringen. Nu sker der ingenting. Ministeren virker nærmest uinteresseret,« lyder det afslutningsvis fra Peter Skaarup.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Udlændinge – og Integrationsminister, Kaare Dybvad (S). Han er ikke vendt tilbage inden artiklens udgivelse.

Kriminalforsorgen, der varetager Kærshovedgård, skriver i en mail til B.T., at man er meget opmærksom på sikkerhedsproblemerne.

'Der har de seneste uger været forskellige episoder på centret, der har betydet, at kriminalforsorgen har øget fokus på sikkerheden i centret. Dette er sket inden for de beføjelser, kriminalforsorgens institutionsmedarbejdere har på stedet,' skriver kriminalforsorgen og tilføjer, at der inden for kort tid vil tiltræde en ny leder, som har en stærk sikkerhedsmæssig profil.