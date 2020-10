De Radikales nye politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, har fuld opbakning fra partiets hovedbestyrelse.

Det siger partiets landsformand, Svend Thorhauge, efter et møde i hovedbestyrelsen tirsdag aften.

- Vi har haft en rigtig god samtale i hovedbestyrelsen, og der er givet en meget stor opbakning til Sofie Carsten Nielsen som ny gruppeformand for folketingsgruppen, siger han.

På hovedbestyrelsesmødet har de seneste ugers håndtering af personsager med folk, der har følt sig krænket, været et tema.

- Vi har jo haft skænderi for åbent tæppe, siger Svend Thorhauge.

Sofie Carsten Nielsen udtrykker på Facebook taknemmelighed over hovedbestyrelsens opbakning til hendes lederskab.

- Tak til den radikale hovedbestyrelse for opbakningen og for et rigtig godt, åbent og ærligt møde her til aften. Det er altid i de radikale rødder, man finder styrke, skriver hun.

/ritzau/

Opdateres...