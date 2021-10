For én gang skyld var krisestemning byttet ud med klappekage på Venstres landsmøde lørdag.

Men under den fredsommelige og halvflade stemning ligger en indædt frygt for, at kommunalvalget om under seks uger bliver en ny vejsidebombe for partiet.

Og så starter det indre spektakel tilbage i Venstre.

»Det ville være bedst for alle kommuner, at Venstre går frem. Det ser jeg helst. Men jeg kan også godt læse meningsmålinger, og der kan jeg se, at det måske ikke ser sådan ud alle steder. Lad os nu se,« siger Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

I dag har Venstre 37 borgmestre. Men med meningsmålinger, hvor partiet kun akkurat kan snuse til 14-15 procent, er man i Venstre godt klar over, at det tal bliver tæt på umuligt at gentage.

Det er i hvert fald analysen fra en lang række kilder i Venstres kommunale bagland, som B.T. har talt med.

Især i Syd- og Sønderjylland frygter Venstre-folk i toppen af partiet, at det kan blive ren massakre.

Fem aldrende Venstreborgmestre genopstiller nemlig ikke i det sydjyske. Det gælder i Venstre-bastioner som Varde, Vejen, Kolding, Billund og Haderslev.

Venstre holder landsmøde i Jyske Bank BOXEN i Herning, lørdag den 9. oktober 2021.. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup Vis mere Venstre holder landsmøde i Jyske Bank BOXEN i Herning, lørdag den 9. oktober 2021.. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup

En af borgmestrene, som ikke tager en tur mere i stolen, er Vardes Erik Buhl.

»Selvfølgelig bliver det en udfordring, når så mange erfarne borgmestre stopper på samme tid. Men jeg er alligevel fortrøstningsfuld,« siger han til B.T.

»Nu spiller jeg aldrig i lotteriet, men hvis jeg skulle spille på noget, så tror jeg, at Venstre maksimalt mister én borgmesterpost i Sydjylland,« siger Erik Buhl.

For at redde valget i det syd- og sønderjyske har Venstre spillet to kvindelige profiler fra Christiansborg ind som borgmesterkandidater.

Den ene er den tidligere sundhedsminister Ellen Trane Nørby, der skal fravriste Socialdemokratiet borgmesterstolen i Sønderborg.

Den anden er tidligere fødevareminister Eva Kjer Hansen, som stiller op i Kolding, efter at Venstre-borgmesteren Jørn Pedersen ikke genopstiller.

»Det er klart, at det er en udfordring for os, at vi – samtidig med at vi har haft uro og oplever et dyk i målingerne – også ser mangeårige borgmestre stoppe,« siger Eva Kjer Hansen til B.T.

Alligevel tror hun stadig, at Venstre kan beholde sine borgmesterposter i Syd- og Sønderjylland.

Venstre holder landsmøde i Jyske Bank BOXEN i Herning, lørdag den 9. oktober 2021. Foto: Bo Amstrup Vis mere Venstre holder landsmøde i Jyske Bank BOXEN i Herning, lørdag den 9. oktober 2021. Foto: Bo Amstrup

Internt taler flere centrale Venstre-folk om et dommedagsscenarie, hvor partiet kommer under 30 borgmesterposter på landsplan.

Men spørger man formanden Jakob Ellemann-Jensen, så nægter han at sætte ord på smertegrænsen til kommunalvalget.

»Grundlæggende så er der ikke nogen egne af Danmark, jeg ikke bryder mig om. Alle danskere fortjener en Venstre-borgmester. Jeg synes, alle burde have en. Det kan man jo kalde en form for succeskriterium,« siger han.

Har du en smertegrænse? Hvad kan du ikke acceptere?

»Jeg er meget demokratisk anlagt, så jeg kan acceptere lige præcis det, som vælgerne byder.«

Du må da have en målsætning om, hvad der skal til, for at du er tilfreds?

»Det har jeg af indlysende årsager også, og af lige så indlysende årsager kommer jeg ikke til at dele den her.«