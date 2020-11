Knap 300.000 borgere i Nordjylland skal nu leve under langt skrappere restriktioner end resten af danskerne.

Det har statsminister Mette Frederiksen bestemt som følge af en ny virusmutation i mink, der har spredt sig til mindst 12 mennesker.

»Det indebærer en risiko for, at en kommende vaccine måske ikke kommer til at virke, som den skal,« siger hun torsdag aften på et pressemøde.

Det værst tænkelige scenarie er, at Nordjylland dermed bliver arnested for en ny global coronapandemi.

Regeringen foretager derfor nu en nedlukning i syv nordjyske kommuner: Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Vesthimmerland og Læsø.

Nedlukningen varer til 3. december.

Mette Frederiksen kommer med »en kraftig opfordring til at blive i jeres egen kommune,« før hun fortsætter med at liste tiltagene op:

Alle offentligt og private ansatte bør så vidt muligt arbejde hjemme.

Alle barer, restauranter, cafeer og værtshuse tvangslukkes fra lørdag for alt andet end takeaway.

Studerende på de videregående uddannelser som bor på syv kommuner skal overgå til digital undervisning.

På ungdomsuddannelser og øvrige uddannelser reduceres fremmøde til maksimalt 50 procent.

Skoleelever fra 5.-8. klasse sendes hjem og skal modtage fjernundervisning.

0.-4. klasse samt 9. klasse kan stadig gå i skole, men der skal være 1 meters afstand mellem eleverne.

Kollektiv trafik lukkes ned: »Det gælder bus og tog ind og ud af de syv kommuner og på tværs af kommunerne. Skolebusser og lignende kan stadig køre,« siger Mette Frederiksen.

Kultur, sport og forlystelser lukkes. Teatre, biografer og biblioteker lukkes. Det gælder også fitnesscentre, svømmehaller og anden indendørs sport.

»Der er tale om en reel nedlukning af Nordjylland,« opsummerer Mette Frederiksen.

Regeringen lover økonomisk hjælp til berørte erhvervsdrivende.

Alle borgere 280.000 borgere i de syv kommuner opfordres til at blive testet, så man kan få kortlagt, hvor mange der er blevet smittet med den nye mutation.

11 af de 12 smittede er bosiddende i Nordjylland, mens den sidste bor i Region Midtsjælland.

Derfor ved man heller ikke med sikkerhed, om den nye mutation har spredt sig til resten af landet, forklarer sundhedsminister Magnus Heunicke.

Situation er så alvorlig, at Verdenssundhedsorganisationen holder et skarpt øje med udviklingen i Danmark.

Faglig direktør i Statens Serumsinstitut Kåre Mølbak siger, at han torsdag har deltaget i møde med internationale forskere.

»De er enige i, at det er det rigtige, Danmark gør. De ser på det med stor alvor. Dels fordi mink spreder smitten fuldstændigt ukontrolleret. Det andet er, at mutationen stiller spørgsmål ved, om man kan forebygge yderligere smitte med vacciner,« siger Kåre Mølbak.

Derfor er det værst tænkelige scenarie ifølge Mølbak, at vi får en pandemi, der starter forfra med udgangspunkt i Danmark.