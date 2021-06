Løsladelsen af den 27-årige vanvidsbilist, der for to år siden dræbte en politibetjent efter et vanvidsridt over Langebro, har ikke bare skabt skuffelse og frustration hos den efterladte betjents familie.

Også på Christiansborg bringer nyheden følelserne i kog.

»Hvis det er rigtigt, at han nu vandrer rundt på gaden i Dubai, så er det intet mindre end en skandale,« siger Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, da han bliver bekendt med B.T.s oplysninger.

Nemlig at den 27-årige mand for knap en måned siden er blevet løsladt mod kaution, til trods for at han er efterlyst internationalt for blandt andet uagtsomt manddrab og for at flygte fra gerningsstedet.

Politigården i København flager på halv efter betjent mistede livet i tjeneste i trafikuheld på Langebro i København, tirsdag den 23. juli 2019.

»Det er uacceptabelt, at en politimorder kan få lov til at foretage alle de krumspring, som han har gjort og på den måde undslå sig. Det må have en ende,« siger Skaarup om den 27-åriges mange undskyldninger, der har forhalet udleveringsprocessen.

Blandt andet blev retssagen udskudt tilbage i december sidste år, fordi den 27-årige opholdt sig i England og angiveligt skulle være blevet smittet med coronavirus.

Han blev derfor varetægtsfængslet in absentia – uden at være til stede – og dermed kunne han efterlyses internationalt.

I februar i år blev han anholdt i Dubai, men nu er han altså løsladt.

»Hele det her sagsforløb provokerer mig grænseløst,« siger De Konservatives retsordfører, Mads Andersen.

Sammen med Peter Skaarup kræver han nu, at justitsminister Nick Hækkerup går ind i sagen.

»Med så højt profilerede sager er det altafgørende, at der sendes et stærkt signal fra myndighedernes side. Der skal være styr på kommunikationen med emiraternes myndigheder, så han kan komme hjem og blive dømt. Han skal ikke bare rende rundt i udlandet,« fastslår Mads Andersen.

Mads Andersen (K) kræver, at justitsministeren går ind i sagen: »Det handler om tilliden til retssystemet og grundlæggende retfærdighed.«

Også SFs retsordfører, Karina Lorentzen, der kalder løsladelsen for »stødende«, vil have justitsministeren på banen.

»Det er helt på sin plads, at ministeren henvender sig til Emiraterne og spørger, hvordan det her kan ske,« siger hun og tilføjer, at hun også vil have Nick Hækkerup til at kortlægge forløbet.

»Vi skal have svar på, hvad danske myndigheder har gjort for at få ham udleveret til retsforfølgelse.«

Hun tilføjer, at de eller den, der har betalt den 27-åriges kaution, »skulle skamme sig«.

Peter Skaarup (DF) under folketingets afslutningsdebat i folketingssalen, onsdag den 2. juni 2021.

Listen over tiltaler mod den unge vanvidsbilist er lang.

Han er både tiltalt for 18 forskellige trafikforseelser, uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder samt for at flygte fra gerningsstedet uden at hjælpe Magnus Buhl Hansen, der sad fastklemt og livløs i sin bil på Langebro.

Ulykken skete natten til 23. juli 2019, da manden kom kørende med 108 kilometer i timen over Langebro, hvor man må køre 50, og dér kørte han ind i flere køretøjer. Han flygtede efterfølgende fra stedet.

Myndighedernes svar B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Københavns Politi og Justitsministeriet, men begge instanser henviser til Rigsadvokaten, der står for den såkaldte udleveringssag. Her ønsker man dog ikke at svare på uddybende spørgsmål, men henviser til én kommentar: »Der er tale om en konkret udleveringssag, hvor processen med at få vedkommende udleveret er sat i gang, og som Rigsadvokaten derfor betragter som en verserende straffesag. Derfor kan vi hverken kommentere eller be- eller afkræfte oplysninger i sagen,« skriver Rigsadvokatens presserådgiver og fortsætter: »Helt generelt er det dog sådan i alle udleveringssager, at der altid kan være forskellige vilkår. Selvom man for eksempel bliver løsladt, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at man kan bevæge sig frit eller er uden for myndighedernes kontrol i det land, hvor man opholder sig.« Derfor er B.T. altså ikke bekendt med, hvad løsladelsen har af konsekvens for udleveringen, eller hvilken kontakt der har været mellem myndighederne i Dubai og Danmark.

»Det er jo at spille kispus med de danske myndigheder, og det kan vi ikke tillade. Det udfordrer jo også den generelle tillid til det danske retsvæsen, hvis han bare kan fordufte og rende frit rundt i udlandet,« siger Peter Skaarup.

Det har ikke været muligt for B.T. at få en kommentar fra justitsminister Nick Hækkerup.

Danmark har ikke nogen udvekslingsaftale med Dubai, og derfor kan de danske myndigheder ikke bare forlange vanvidsbilisten udleveret.