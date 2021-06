Sikandar Siddique skal se sig om efter en ny særlig rådgiver - eller spindoktor - efter Rune Langhoff i dag har sagt sit job op.

Det bekræfter sekretariatschef i Frie Grønne, Laust Leth Gregersen, over for B.T.

»Jeg kan bekræfte, at jeg har modtaget Runes opsigelse. Derudover har jeg ingen kommentarer,« siger Laust Leth Gregersen til B.T.

Opsigelsen kommer i kølvandet på sidste uges Folkemødet i Allinge, hvor den tidligere pressechef for Alternativet Rune Langhoff ifølge flere øjenvidner skulle have vist sine kønsdele frem adskillige gange for de tilstedeværende, som blandt andet talte journalister, politikere og partiledere. Heriblandt Enhedslistens Mai Villadsen og Rosa Lund.

Det skriver frihedsbrevet.dk

Episoden skete ifølge øjenvidner på baren Hut Li Hut og senere på åben gade i Allinge. En af dem er journalist på Frihedsbrevet Mathias Blædel.

Han har talt med flere, der oplevede, at spindoktoren viste sine kønsdele frem inde på baren, og senere fik han dem også at se med sine egne øjne. Det siger han til B.T.

»Vi er en større forsamling, der sidder ude foran baren, hvor han blotter sig igen foran flere journalister, politikere og partiledere. Han er enormt beruset og sætter sig på en journalist, der skubber ham væk. Det udvikler sig til lidt klammeri mellem dem, siger Mathias Blædel.

Rune Langhoff skulle i forbindelse med episoden have kaldt journalisten for en 'luder' og sagt, at vedkommende ikke havde nogen karriere. B.T. er bekendt med hvem journalisten er, men vedkommende har ikke ønsket at medvirke.

Sikandar Siddique var angiveligt ikke til stede på baren fredag aften, og det vides endnu ikke, hvornår partilederen er blevet bekendt med episoden.

B.T. har flere gange forsøgt at få en kommentar fra Rune Langhoff og partileder Sikandar Siddique, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Partiets kommunikationschef, Bjarke Charlie, vil heller ikke udtale sig.

Bornholms Politi melder desuden, at de ikke har modtaget nogen anmeldelser for blufærdighedskrænkelse i løbet af Folkemødet.