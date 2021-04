Frie Grønne vil nu beskatte gevinsten, som danske boligejere kan få ved at sælge deres bolig. Det viser deres nye politisk udspil.

I dag er gevinsten skattefri.

Desuden vil Frie Grønne »nationalisere pengeskabelsen«. Det vil sige, at private banker ikke skal kunne låne penge ud, som de ikke ligger inde med. Det skal alene være Nationalbanken, som kan det. Den liberale tænketank Cepos kalder det »et ekstremt forslag«. Det vender vi lige tilbage til.

»På få år kan man score meget store milliongevinster uden overhovedet at arbejde for dem. Penge, som vil tage almindelige lønmodtagere mange år at tjene,« siger partileder Sikandar Siddique om Frie Grønnes boligudspil og fortsætter:

»Boligmarkedet er et af de områder, som skaber mest ulighed i Danmark. Det skaber ulighed mellem land og by, såvel som unge og gamle. Rigtig mange danskere kan slet ikke komme ind på boligmarkedet i dag, fordi markedet er helt overophedet,« siger Sikandar Siddique.

Men hvad så hvis man taber en million på sit boligsalg? Skal man selv dække det?

»Nej, det skal man kunne trække fra, så der er rimelighed i det. Vi mener også, at man skal kunne trække de eksisterende skatter, som man har betalt, fra, når man sælger. For eksempel ejendomsværdiskat og grundskyld. Også udgifter til boligforbedringer. Til gengæld skal men betale skat af gevinsten. Det gør man også i Sverige, Norge og Finland,« forklarer Sikandar Siddique.

Siddique vil også af med flexlån og afdragsfri lån, som har været med til at øge priserne på boliger. Han mener, at det vil gøre boligmarkedet mere tilgængeligt for de danskere, som reelt nu står uden for boligmarkedet.

Frie Grønne vil tage magten fra bankerne og give det til Nationalbanken. Så kan bankerne ikke styre det pyramidespil, som boligmarkedet er blevet til Sikandar Siddique, politisk leder af Frie Grønne

Sikandar Siddique understreger, at tiltagene skal ske over tid og på en måde, så ingen »går fra hus og hjem«. De præcise detaljer i udspillet har Frie Grønne ikke lagt sig fast på.

I den liberale tænketank Cepos er man meget lidt begejstret for Frie Grønnes udspil.

»Danskerne er i forvejen et af de folkefærd, som betaler allermest i skat. Herunder boligskatter. Kigger man på det her forslag under et, så får vi et betydeligt fattigere samfund,« siger cheføkonom i Cepos Mads Lundby Hansen.

Mads Lundby Hansen medgiver, at hvis vi skaffede os af med flekslån og afdragsfrie lån, så ville boligpriserne sandsynligvis falde.

Mads Lundby Hansen, cheføkonom i Cepos, er stor modstander af Frie Grønnes boligudspil.

»Til gengæld ville lånene være betydeligt dyrere, så nye boligejere ville få forringet deres økonomi væsentligt,« siger Mads Lundby Hansen og fortsætter:

»Flexlån har været en kæmpe gevinst for velfærden i det danske samfund, da det via lavere renteudgifter har skabt et langt større rådighedsbeløb for almindelige danske familier. Sikandar Siddique skaber et stort velfærdstab, hvis forslaget her realiseres,« siger Mads Lundby Hansen.

Til sidst vil Frie Grønne forhindre, at private banker låner penge ud og gældsætter sig selv for flere penge, end de reelt har. Det sker i stor stil i dag, hvilket er hele baggrunden, for at almindelige borgere overhovedet kan låne i banken.

Men fremover – siger Sikandar Siddique – skal det være Nationalbankens opgave.

Det er et ekstremt forslag fra Sikandar Siddique. Så bliver vi til Cuba uden sol Mads Lundby Hansen, cheføkonom i Cepos

»Frie Grønne vil tage magten fra bankerne og give den til Nationalbanken. Så kan bankerne ikke styre det pyramidespil, som boligmarkedet er blevet til. Vi har igen og igen set bankerne handle amoralsk,« siger Siddique.

Men hvis man ikke kan låne penge, så fjerner man vel al aktivitet i samfundet, og vi bliver ludfattige? Er det en forkert analyse?

»Ja, det er forkert. Private banker skal ikke være drivkraft og stå for pengeskabelsen i samfundet,« forklarer Siddique.

Men det er netop, hvad private banker skal, mener cheføkonom Mads Lundby Hansen.

Slut med at score store gevinster, hvis du sælger dit hus. Nu skal Skat også score på dit boligsalg. Det mener Frie Grønne.

»Det er et ekstremt forslag fra Sikandar Siddique. Så bliver vi til Cuba uden sol. Det vil skade den danske velstand helt enormt,« siger han og fortsætter:

»De danske banker har udviklet en stærk kompetence i at låne penge ud til rentable projekter over en meget lang årrække. Den kompetence har Nationalbanken slet ikke. Og de kan ikke få den. Hvis Nationalbanken får monopol på det, så vil man formentlig se, at der bliver lånt penge ud til projekter, som er populære politisk, men slet ikke er indtægtsgivende. Den regning skal borgerne så betale, når konkurserne ruller ind. Embedsmændene vil formentlig også overse mange sunde projekter,« siger Mads Lundby Hansen.