Jarl Cordua har aldrig stemt andet end Venstre til folketingsvalg, men det bliver anderledes i år, siger han.

Når den liberale debattør Jarl Cordua skal sætte sit kryds på stemmesedlen til folketingsvalget, vil han bryde med et mønster, der går mange år tilbage.

For selv om han er medlem af partiet Venstre (V), er det ikke der, hans stemme lander til valget på onsdag.

- Jeg har aldrig stemt andet end Venstre til et folketingsvalg, siger Cordua, der også er politisk kommentator og radiovært.

Men i år har han fundet en konservativ kandidat, som han har besluttet sig for at stemme på.

- I det hele taget ved man ikke rigtig, hvor man har Venstre, så jeg siger pas for denne her gang, siger Jarl Cordua.

Det er den seneste valgperiode med Venstre i regeringen, der har skuffet det fremtrædende V-medlem.

Den altoverskyggende grund til hans politiske skifte er den politik, som partiet har ført omkring hovedstadsregionen.

Her peger han blandt andet på de kommende forhandlinger om det såkaldte udligningssystem, der omfordeler milliarder mellem kommunerne.

En reform af systemet blev aktuel på grund af en fejl i systemet, hvor flere kommuner føler sig snydt.

- Jeg er ikke enig i, at det er hovedstaden, der bør betale, siger Cordua.

- Venstre går mere op i at være parti for Vestdanmark end i hovedstaden, tilføjer han.

Men det er også udflytningen af de statslige arbejdspladser, der nager debattøren.

- Det er jo et Venstre-projekt mere end nogen andens. Det er en total skadelig og dyr politik. Det projekt har jeg svært ved at bakke op om.

Derudover nævner Cordua også Venstres udlændingepolitik, hvor han mener, at partiet har lænet sig for meget mod Dansk Folkeparti.

- Det er en masse symbolpolitik med øde øer. Det er ikke det Venstre, jeg meldte mig ind i for mange år siden.

- Jeg ser ikke, at man tager et opgør med det - tværtimod, siger han.

Ovenstående er medvirkende til, at Cordua ender med at stemme på Det Konservative Folkeparti.

- Det er fordi, jeg synes, at de ligger rigtigt på hovedstadspolitiken, siger han.

Debattøren påpeger, at han ser for mange EU-skeptiske blandt de konservative, men at han har fundet en EU-positivt, der får hans kryds.

Jarl Cordua fortsætter dog som medlem af Venstre.

