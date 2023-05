Den næste generation af S-tog kommer ud og køre i perioden 2029-2037, og der er særligt ét område, hvor de skiller sig ud fra de gamle tog.

Togene vil nemlig være fuldautomatiske. Altså uden en togfører, som man ser i Københavns metro. Det skriver DSB i en pressemeddelelse.

Det er den politiske forligskreds bag Infrastrukturplan 2035, som den 4. maj godkendte at DSB nu får lov at sende fremtidens S-tog i udbud. Forligskredsen består af Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet.

DSB skriver, at de første førerløse tog kommer i udbud fra 2028, og fra 2029 er det planen at den nuværende linje F, der kører mellem stationerne Ny Ellebjerg og Hellerup, skal køres med fuldautomatiske tog.

Ifølge DSB, så vil der komme mere trængsel i hovedstadsområdet i de kommende år. Der skal køre flere S-tog i timen, og trafikken skal ske »i større samspil« med cykler, biler og busser.

»Den nuværende S-bane har nået sin maksimumskapacitet i myldretiden, og vores nuværende generation af S-tog skal udskiftes indenfor 15 år. Vi er glade for, at vi har fået grønt lys politisk til udbuddet. Med udbuddet er der for alvor sat gang i fremtidens S-bane,« siger direktør for DSB Strategi & Togmateriel Jürgen Müller.

DSB skriver, at S-banernes infrastruktur skal opgraderes betydeligt.

Derfor er det også meningen, at mange af de systemer, der skal til for opgradere S-tog og banerne, skal i udbud.