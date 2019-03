Nyt udbud af digital post kan føre til, at borgere skal have to e-postkasser. Molboagtigt, mener Ældre Sagen.

Flere borgere har haft svært ved at omstille sig til, at post fra sygehuset eller banken skal læses på computer, tablet eller telefon frem for på papir.

Nu risikerer det at blive endnu mere kompliceret.

Distributionen af den digitale post fra det offentlige er lige nu i udbud.

I den forbindelse erkender minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V), at det fremover kan blive sådan, at borgere skal have to forskellige digitale postkasser.

Én til post fra offentlige organer og én til post fra private som banker og forsikringsselskaber.

- Et muligt scenarie er (...), at borgerne - som i dag - kan se deres offentlige Digitale Post på borger.dk, mens den private post skal tilgås andre steder, skriver Sophie Løhde i et nyt svar til Folketingets Finansudvalg.

Hidtil har virksomheden e-Boks stået for digital postløsningen.

Derfor har de fleste borgere haft mulighed for både at læse deres post fra det offentlige og fra e-Boks' private kunder et og samme sted.

I denne omgang af udbuddet har virksomheden Netcompany imidlertid blandet sig og er kommet med et bud, der konkurrerer med e-Boks.

Vinder Netcompany, kan scenariet med to postkasser blive en realitet.

I Ældre Sagen, hvor flere medlemmer har taget kurser i at betjene e-Boks, kalder vicedirektør Michael Teit Nielsen udbuddet ulogisk.

- Jeg synes, at det er ret molboagtigt at sige, at man skal holde øje med to forskellige postkasser.

- I forvejen har det for mange været svært at vænne sig til, at man nu skal have al sin vigtige post digitalt i stedet for på papir, siger han.

Ifølge vicedirektøren kan det få konsekvenser for de ældre, hvis det ender med to forskellige postkasser.

- Der bliver jo større risiko for, at man misser en vigtig opkrævning eller andre forfaldne betalinger. Altså keep it simple, stupid, som man siger på engelsk.

Ritzau ville gerne have spurgt Sophie Løhde til sagen, men ministeriets pressetjeneste henviser til Digitaliseringsstyrelsen, der står bag det konkrete udbud.

I Digitaliseringsstyrelsen ønsker man ikke at udtale sig i sagen af hensyn til det igangværende udbud.

Dog oplyser styrelsen, at den først forventer, at den nye digital postløsning træder i kraft for borgerne i marts 2021.

