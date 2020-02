Først efter vinterferien tages der stilling til, om de nationale test i folkeskolen sættes i bero eller ej.

I første omgang bliver de nationale test i folkeskolen ikke sat i bero. Det står klart efter fredagens møde i forligskredsen hos børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Fredagens hasteindkaldte møde i forligskredsen kom, efter at regeringen torsdag offentliggjorde en ekspertgruppes anbefalinger efter en grundig evaluering af de nationale test i folkeskolen.

En af konklusionerne var, at testene er usikre, når det kommer til at teste elevernes faglige niveau, og det blev anbefalet at sætte testene på pause.

- At sætte testene i bero var ikke dagsordenen på dagens møde, siger Venstres børne- og undervisningsordfører, Ellen Trane Nørby, efter mødet.

- Det var det, SF gerne ville have, dagsordenen var. SF har i over ti år ønsket de test afskaffet.

- I dag var dagsordenen at stille spørgsmål til de meget omfattende rapporter, vi har fået. Og få drøftet de 54 anbefalinger, der er kommet. Det får vi lejlighed til at fortsætte med i uge otte.

- Hos Venstre synes vi, det er vigtigt, at vi får truffet nogle beslutninger om forandringer og forbedringer, så man både som lærer, elev og forældre kan bruge de nationale test bedre fremover, end man kan i dag, siger Ellen Trane Nørby.

De nationale test er omfattet af folkeskoleforliget. Det betyder, at alle partier i forliget skal være enige, før der politisk kan gøres noget. Forligskredsen består af Socialdemokratiet, Venstre, SF, De Radikale, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.

SF's undervisningsordfører, Jacob Mark, fastholder fredag oven på mødet sin holdning om, at de nationale test skal sættes i bero og efterfølgende afskaffes.

- Det kræver politisk vilje at sætte testene i bero inden marts, hvor de skal køre.

- Men lige nu er der ikke mange andre end SF og De Radikale, der mener det. Så jeg håber, de andre partier får dykket ned i undersøgelsen og ender med at gå med til en timeout, siger han.

Flere partier har meldt ud, at de ikke kan gå med til at sætte testene i bero, før der er klarhed om, hvor længe det skal vare, og hvad erstatningen skal være.

- Vi ved godt, at der er et politisk flertal for nationale test. Så vi er klar til at finde nogle klare rammer for at sætte dem i bero med henblik på at lave et pædagogisk værktøj, der rent faktisk kan bruges, siger Jacob Mark.

- Så håber vi, at man vil være med til modsat ikke at tvinge eleverne til at gå til en test i marts, der ikke givet mening, siger han.

Dansk Folkepartis vikarierende undervisningsordfører, Jens Henrik Thulesen Dahl, siger efter fredagens møde:

- De nationale test er der for at blive. Men der er nogle problemer, som vi må tage alvorligt.

- Derfor er det vigtigt, at vi finder ud af, hvordan vi får afviklet testene her til foråret på en ordentligt måde.

- Vi er bekymrede for, hvordan vi kommer i gang igen, hvis vi sætter testene i bero. Det skal afklares, og det har ministeriet nu en uges tid til at svare på spørgsmål om. Så kan vi mødes igen og reelt tage stilling til, hvad vi gør.

