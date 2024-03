Gudstjeneste i Ribe markerer toårsdagen for krigen i Ukraine og krigen i Gaza. Mette Frederiksen deltager.

Ribe Domkirke er lørdag fyldt med mennesker, der er samlet til en fredsgudstjeneste, som både skal markere krigen i Ukraine og krigen i Gaza.

Her er statsminister Mette Frederiksen (S) blandt de deltagende, og hun får det første ord i kirken.

- Ukraine står stadig, og det giver håb for os alle. Vi står nu over for dem, der vil krigen, og hvor det, vi gør, betyder alt, siger hun til forsamlingen.

Det er tredje år i træk, at der bliver holdt en fredsgudstjeneste i Ribe Stift.

- Mennesker dør og familier splittes. Vi mødes i håbet om fred. Viljen til fred. Vi vil stå sammen i Europa, vi vil freden, og vi vil kæmpe for den, siger Mette Frederiksen.

Biskop Elof Westergaard skal prædike under gudstjenesten.

- Der er god grund til at forsamles og bede for fred og forsoning, siger han til det lokale medie Ryk Ind Ribe forud for gudstjenesten.

Under gudstjenesten vil der primært være fokus på krigen i Ukraine, fordi det er toårsdagen for krigens begyndelse. Dagen markeres ifølge Folkekirkens Nødhjælp sammen med de ukrainere, der bor i byen.

Derfor vil ukrainske præster også være med til gudstjenesten. Det skriver TV 2.

Blandt andet Sergej Berezhnoj, der er feltpræst og præst i den selvstændige ortodokse kirke i Ukraine.

- Vi må beskytte menneskeligheden, ikke kun på slagmarken, men også i vores sind og vores hjerter, siger han til TV 2.

Ukraines ambassadør vil ifølge TV 2 også deltage i gudstjenesten.

Folkekirkens Nødhjælps konstituerede generalsekretær, Jonas Nøddekær, vil i den forbindelse sætte ord på behovet for humanitær hjælp til og genopbygning af Ukraine.

- Selv om krigen stadig raser, bidrager vi også til det omfattende genopbygningsarbejde, der starter med at rydde landminer og fjerne ueksploderet ammunition fra byer og landområder, har han tidligere sagt.

Til gudstjenesten vil der desuden være repræsentanter fra forskellige kirker, der taler forskellige sprog, erfarer Ryk Ind Ribe.

Både i 2022 og 2023 blev der ligeledes holdt fredsgudstjeneste i Ribe stift.

Gudstjenesten afholdes i samarbejde med Ribe Stift, det Mellemkirkelige Råd, Danske Kirkers Råd og Folkekirkens Nødhjælp.

/ritzau/