Massive klapsalver, røde slagsange og store smil.

Socialdemokratiets kongres i Aalborg har indtil videre været en ren hyldest af Mette Frederiksen og hendes regeringen efter over to år ved magten.

Men alligevel skulle der kun gå øjeblikke under den åbne debat, før Mette Frederiksen blev udfordret af baglandet.



Det socialdemokratiske medlem af kommunalbestyrelsen i Esbjerg Nini Oken indtog nemlig talerstolen og leverede en kras kritik af statsministerens linje i udlændingepolitikken.

Hun anklagede Mette Frederiksen for at være »helt vild« med at sende flygtninge hjem.

Den kritik blev med det samme sparket til hjørne af statsministeren.



»Det undrer mig, Nini, at du siger, at vi er helt vilde for at sende flygtninge hjem,« lød det Mette Frederiksen.

»Hvis vi bliver ved med at tale om flygtningepolitik på den måde, så bruger vi tiden på det i stedet for at løse de problemer, der er,« siger hun.

Statsminister Mette Frederiksen på talerstolen ved Socialdemokratiets Kongres i Aalborg Kongres og Kulturcenter, lørdag den 18. september 2021.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Statsminister Mette Frederiksen på talerstolen ved Socialdemokratiets Kongres i Aalborg Kongres og Kulturcenter, lørdag den 18. september 2021.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

»Hverken jeg eller Tesfaye eller nogen andre er helt vilde efter bare at sende folk hjem«.

Statsministeren talte efterfølgende varmt for regeringens planer om 'et nyt asylsystem', som vælgerne dog endnu ikke er blevet meget klogere på, hvordan skal se ud i praksis.

»Vi bliver nødt til at holde fast i, at flygtninge, der hjælpes, de skal have et reelt beskyttelsesbehov,« slog Mette Frederiksen fast. .

Udover den generelle linje blev regeringens nye plan om en 'arbejdspligt' på 37-timers aktivering til personer med integrationsbehov, der står uden for arbejdsmarkedet.

Den blev fra talerstolen kaldt en 'lappeløsning' af en anden taler..

Også her gik Mette Frederiksen også i brechen for sit forslag.

Jeg kender rigtig mange med flygtningebaggrund i Danmark, der knokler.

Men det kan ikke nytte noget, at vi bliver ved med at have et samfund, hvor der er så mange, der ikke møder ind om morgenen og har et arbejde. Det skal vi have lavet om på,« lød det fra statsministeren..

Socialdemokratiets kongres foregår lørdag og søndag..

Mette Frederiksen åbnede ballet med sin kongrestale lørdag formiddag.