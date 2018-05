Fingrene væk, lyder det 1. maj fra Socialdemokratiets formand til innovationsminister Sophie Løhde (V).

København. De ansatte skal have friere hænder, og politikerne skal vise dem større tillid.

Det er mantraet i den såkaldte "fingrene væk"-reform, som Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, gennem længere tid har slået til lyd for.

Og fingrene væk, det gælder også, når de offentlige arbejdsgivere og de offentlige lønmodtagere forhandler om løn- og arbejdsvilkår, sådan som det er sket under de netop afsluttede, langstrakte overenskomstforhandlinger, gør hun klart i sin tale 1. maj.

Her har minister for offentlig innovation, Sophie Løhde (V), som chef for Moderniseringsstyrelsen stået over for de ansatte i staten.

- "Fingrene væk"-reformen, den gælder også for Sophie Løhde og Moderniseringsstyrelsen, fastslår Mette Frederiksen.

- Det vil jeg gerne sætte mig i spidsen for.

- Hvis Christiansborg skal begynde at bestemme lønnen, så kan man lige så godt lade være med at melde sig ind i en fagforening. Og så er det slut for dansk fagbevægelse, siger Mette Frederiksen.

Mette Frederiksen har forud for 1. maj forklaret, at hun mener, at der er for højt konfliktniveau i de offentlige overenskomstforhandlinger.

Hun mener blandt andet, at Moderniseringsstyrelsen, som blev oprettet under SRSF-regeringen i 2011, har et for kortsigtet fokus, og at styrelsen ikke har spillet en god rolle i overenskomstforhandlingerne.

Mette Frederiksen taler flere steder i landet 1. maj. Hendes første optræden er i Ballerup, hvor hun i dag er valgt til Folketinget.

Men det bliver formentlig sidste gang, hun indleder sin 1. maj der, for S-formanden har for nylig skiftet valgkreds og bliver fremover opstillet i barndomsbyen Aalborg.

Her har både den lokale 3F-afdeling og formanden for HK Nordjylland meldt ud, at S-formanden ikke var velkommen 1. maj.

Det skyldtes situationen under de netop overståede overenskomstforhandlinger, hvor S ikke ville afvise at lægge stemmer til et regeringsindgreb, hvis der udbrød konflikt.

Mette Frederiksen forklarer i sin tale, hvorfor hun valgte at tie, mens forhandlingerne stod på:

- Jeg har stor respekt for, at man kæmper for bedre vilkår, når der forhandles overenskomst, siger hun.

- Faktisk har jeg så stor respekt for danske lønmodtagere, at jeg som en af de få politikere har holdt min mund og ladet den danske model arbejde.

