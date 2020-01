Blandt de politiske kommentatorer er der bred enighed om, at Mette Frederiksen har fået en historisk stærk debut i Statsministeriet.

Langt stærkere end forgængerne Lars Løkke Rasmussen og hendes partifælle Helle Thorning-Schmidt, som kæmpede med vedvarende anklager om løftebrud fra dag ét.

Men det er ikke kun blandt de politiske klogeåger, at Frederiksen har medvind. Socialdemokratiets egne vælgere mener også, at hun klarer sig langt bedre som statsminister end Thorning, som sad i stolen fra 2011 til 2015.

Hele 65 pct. af de socialdemokratiske vælgere svarer i en ny måling, som YouGov har lavet for B.T., at Frederiksen er en bedre statsminister end Thorning.

Kun 11 pct. mener, at Thorning klarede det bedre, mens knapt hver fjerde svarer »ved ikke«.

Frederiksens storsejr i målingen er et udtryk for, at den nuværende regering har lagt en bedre strategi, end Thorning-regeringen gjorde, mener politisk kommentator Jarl Cordua.

»Thorning-regeringen måtte trække rigtig mange valgløfter tilbage, fordi de ikke kunne finde flertal for dem. Modsat har Mette Frederiksen ikke lovet vælgerne ret meget, som hendes regering kan holdes op på, og hun er slet ikke blevet presset af De Radikale på samme måde, som Thorning blev,« siger han.

B.T. ville gerne have spurgt Socialdemokratiet, hvad de selv siger til den store forskel på holdningen til de to formænd.

Men partiets politiske ordfører, Jesper Petersen, ønsker ikke svare på B.T.s spørgsmål.

Thorning er »udskammet«

I målingen er dommeren over Mette Frederiksen også meget positiv, hvis man ser på alle vælgergrupper.

Her er forskellen i holdningen til de to S-formænd dog mindre.

Men at netop S-vælgerne dømmer Thorning ekstra hårdt, overrasker ikke Jarl Cordua.

»Hvis man spørger socialdemokrater i dag, er fortællingen, at Thorning-regeringen var en kaotisk tid, og hun er nærmest blevet udskammet af partiet sidenhen,« siger han.

Fortællingen om Mette Frederiksens første halve år som statsminister er også, at hun har fået usædvanligt meget arbejdsro fra oppositionen.

Helle Thorning-Schmidt blev under sin tid som S-formand flere gange kritisteret af baglandet for ikke at føre socialdemokratisk politik. Salget af DONG og topskattelettelser var med til at skubbe Thorning væk fra baglandet.

Det blodige formandsopgør i Venstre og intern uro i partiet har taget meget af fokusset i dansk politik henover efteråret.

Og som om det ikke var nok, har både Venstres Søren Gade og tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen været ude og rose Mette Frederiksens måde at indtage Statsministeriet på.

Men ifølge Jarl Cordua skal Frederiksen ikke juble for tidligt.

Han understreger, at Helle Thorning-Schmidt sad på posten i fire år med flere kriser undervejs, mens Mette Frederiksen kun har været statsminister i godt syv måneder.

»Det helt store løfte fra Socialdemokratiet er tidligere pension til nedslidte. Hvis ikke Frederiksen leverer på det i år, kan hun løbe ind i de samme problemer med løftebrud, som blev Thornings eftermæle,« siger Cordua.

Mette Frederiksen fastslog tirsdag i folketingssalen, at regeringen kommer med et udspil til pension for nedslidte i »forsommeren«.