Socialdemokratiets formand er de seneste måneder blevet overbevist om, at uddannelsesloftet var en dårlig idé.

København. Det ser ikke elegant ud, når et parti først gør én ting og mindre end tre måneder senere vender 180 grader rundt.

Men Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, er ligeglad med de dårlige stilkarakterer, som hun må indkassere i forbindelse med, at partiet nu er imod uddannelsesloftet.

Vel at mærke det uddannelsesloft, som S selv var med til at indføre, og som man så sent som i slutningen af marts stemte imod at ændre.

- Det vil altid være sådan, når vi træffer politiske beslutninger, at nogen af dem viser at virke modsat den hensigt, der var tænkt.

- I sådan en situation er det næsten værre som politiker, hvis man står fast, selv om det viser sig at virke anderledes, end det var tilsigtet.

- Så må man hellere være ærlig og sige, at det ikke gik, som vi havde håbet på, og så må man lave det om, siger partilederen, der i sin tale på Folkemødets hovedscene fredag uddybede holdningsskiftet.

Det er samtaler og møder med bekymrede og stressede unge, der har gjort udslaget, siger hun og varsler et opgør med det, hun selv kalder præstationssamfundet.

- Selv om der ikke er mange, der er direkte berørt af uddannelsesloftet, har det sat sig i en stemning af, at man ikke må begå fejl.

- Det er farligt, hvis børn og unge går og tænker sådan, for en del af det at blive et voksent menneske består jo i at begå fejl, siger hun.

Mette Frederiksen vil nu undersøge mulighederne for at finde en alternativ finansiering af den lempelse af dagpengereglerne, der var baggrunden for uddannelsesloftet.

- Det kræver selvfølgelig, at vi kan blive enige med de partier, der lavede dagpengeaftalen.

- Derfor afhænger det af, hvad vi så kan finde flertal for. Men lykkes det, så kan vi fjerne uddannelsesloftet med det samme, siger hun.

/ritzau/