S-formand Mette Frederiksen har sat sit kryds ved Socialdemokratiets spidskandidat, Jeppe Kofod.

Mette Frederiksen, der er formand for Socialdemokratiet, har søndag afgivet sin stemme til EU-parlamentsvalget. Sedlen blev udfyldt i Hareskovhallen i Værløse.

Krydset blev sat ud for partiets egen spidskandidat, Jeppe Kofod, fortæller hun.

Socialdemokratiet vil kæmpe for et styrket Europa, lyder det videre.

- Det er en urolig verden. Der er en aggressiv præsident i Rusland, og der er en præsident i USA, der i vores øjne trækker USA væk fra verdenssamfundet, siger hun.

- Der er opbrud i Europa, og jeg håber på et styrket Europa.

Hun nævner også, at der er kaos i Storbritannien i forhold til brexit og premierminister Theresa Mays afgang.

Frederiksen håber på, at en høj valgdeltagelse kan være med til at sikre et stærkt Europa.

