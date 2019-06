Oven på en dag med forhandlingerne om udlændingepolitikken kan Mette Frederiksen ikke melde om fremskridt.

Tirsdag har Mette Frederiksen (S) de tre partier, der peger på hende som en kommende statsminister, diskuteret det emne, hvor parterne står længst fra hinanden: udlændingepolitikken.

Socialdemokratiet har flere gange sat to streger under, at partiet vil stå vagt om den stramme udlændingepolitik. Støttepartierne kræver lempelser, eksempelvis for børnene på udrejsecentret Sjælsmark.

- Der er nogle meget velkendte uenigheder på dette her felt, og det forsvinder ikke, fordi der har været afholdt valg.

- Vi står, hvor vi hele tiden har stået. Det gør de andre partier også. Det er ikke nogen hemmelighed, at det her er sværere end andre områder. Det vidste vi godt.

- Men jeg synes, at forhandlingerne foregår i en god tone. Men indholdsmæssigt står vi det samme sted, som vi hele tiden har gjort, siger Mette Frederiksen på vej ud af forhandlingslokalet tirsdag.

I løbet af tirsdagen har Mette Frederiksen og hendes forhandlingshold forhandlet med De Radikale, SF og Enhedslisten.

Sidstnævnte lagde ikke skjul på, at forhandlingerne ikke var gået ligeså glat som de sidste dage, hvor fokus har været på velfærd og klima.

- Der er stadig uforløste ting, når det gælder børnene på Sjælsmark, at Danmark igen skal tage kvoteflygtninge, og vi fik heller ikke noget løfte om, at integrationsydelsen bliver fjernet.

- Vi kunne være mere glade, men vi er bestemt ikke færdige med at diskutere det. Der er lang vej igen, sagde politisk ordfører for Enhedslisten Pernille Skipper, da hun forlod forhandlingerne.

Mette Frederiksen selv var mere ordknap, da hun forlod lokalet.

- Jeg forstår godt, at I stiller alle de her spørgsmål, og det er helt fair, at I stiller dem. Men vi sidder i en forhandling og jeg forhandler ikke herude.

- Derfor bliver det selvfølgeligt lidt kedeligt for jer. Men jeg kommer ikke til at konkludere på forhandlinger, delkonkluderer eller i øvrigt dele, hvad vi taler om, sagde hun henvendt til pressen.

/ritzau/